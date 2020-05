Nepričakovan šok za zvezdnika angleškega prvenstva

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Riyad Mahrez je ostal brez treh dragocenih ur, nakita, denarja in redkih dresov.

Riyad Mahrez je ostal brez treh dragocenih ur, nakita, denarja in redkih dresov. Foto: Reuters

Alžirec Riyad Mahrez je naslednji nogometni zvezdnik v Angliji, ki so ga okradli tatovi. Nepridipravi so vdrli v njegovo stanovanje in si prilastili dragocene stvari v vrednosti več kot pol milijona evrov, poročajo angleški mediji.