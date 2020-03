Medtem ko je igral v ligi prvakov, roparji z noži napadli njegovo ženo in otroka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dogodek je za BBC potrdila tudi policija, ki je dodala, da na srečo v ropu nihče ni bil ranjen. "Roparji so prizorišče zločina zapustili, preden je prišla policija. Preiskava poteka," je še dejal predstavnik policije.

Pri Vertonghnu ne gre za osamljen primer ropa stanovanja angleškega nogometaša. Pogosto se nepridipravi odločijo za termin, ko vedo, da imajo nogometaši obveznosti na zelenicah, poroča STA.

Lani pa je odmeval poskus oboroženega ropa Arsenalovih nogometašev Mezuta Özila in Seada Kolašinca v Londonu. Kolašinac pa se je zlikovcema postavil po robu in zločinca sta ušla brez plena. Policija ju je kasneje prijela in eden je že kaznovan na desetletno zaporno kazen, drugi na konec sojenja še čaka.

