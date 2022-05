Govorili so o Milaniću, a na klopi Dinama ostaja Čačić

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaški nogometni trener Ante Čačić bo tudi v prihodnji sezoni trener zagrebškega Dinama, je klub sporočil v izjavi za javnost. Oseminšestdesetletnik je aprila sedel na klop modrih. Takrat je zamenjal Željka Kopića, v zaključku prvenstva pa Zagrebčane popeljal do petega zaporednega naslova, skupno pa 23. v zgodovini kluba.

Po pisanju hrvaških in slovenskih medijev je bil v preteklem tednu kandidat za prevzem kluba tudi slovenski trener Darko Milanič, a se naposled ta govorica ni uresničila.

Dinamo je v prvenstvu letos slavil s sedmimi točkami prednosti pred Hajdukom iz Splita.

Rijeka v iskanju novega trenerja

Goran Tomić Foto: Guliverimage Goran Tomić ni več trener hrvaškega kluba Rijeka. Petinštiridesetletni hrvaški trener in klub sta se dogovorila za sporazumno prekinitev pogodbe. Pri Rijeki sicer igrata dva slovenska nogometaša, Adam Gnezda Čerin in Haris Vučkić. Tomić je moštvo prevzel marca lani. Rijeka je bila v sezoni 2020/21 v državnem prvenstvu tretja, v tej pa je v četrtek igrala v finalu pokala in izgubila proti Hajduku iz Splita (1:3), v HNL pa je dosegla četrto mesto.

Tudor ni našel skupnega jezika z Verono

Hrvaški nogometni trener Igor Tudor je zapustil italijansko Hellas Verono. Po pisanju francoske tiskovne agencije AFP se 44-letni strateg in vodstvo kluba niso uspeli sporazumeti glede smeri razvoja v prihodnosti, potem ko je Verona zasedla deveto mesto v italijanskem državnem prvenstvu.

Igor Tudor ni več trener Verone. Foto: Reuters

V izjavi za javnost so iz Verone sporočili, da je bil konec sodelovanja najboljša rešitev za obe vpleteni strani. Tudor je Verono prevzel septembra lani, ko je moral zaradi slabih rezultatov na začetku sezone oditi domačin Eusebio Di Francesco. Po poročanju italijanskih medijev je glavni kandidat za novega trenerja Verone Gabriele Cioffi, potem ko Udinese s 46-letnikom ni podaljšal pogodbe.