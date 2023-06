Reprezentanci Španije in Brazilije proti rasizmu

Tekma bo potekala v Španiji, če katera od reprezentanc v tem terminu ne bo prosta, pa bosta zvezi poiskali nadomestni termin, je še zapisala španska zveza, poroča francoska tiskovna agencija. Dogovor o prijateljski tekmi je v veliki meri posledica verbalnih napadov, ki jih je v zadnjem času, predvsem 21. maja v Valencii, deležen temnopolti brazilski nogometaš pri Real Madridu Vinicius Junior.

To bo hkrati deseti dvoboj reprezentanc Španije in Brazilije oziroma prvi po finalu pokala konfederacij 2013. Brazilija ima pet zmag, Španija pa dve.

Španska vlada pa je sporočila kazni za posameznike, ki so na rasistični osnovi žalili Viniciusa. Štirje obtoženi, da so januarja letos na most v Madridu obesili lutko omenjenega nogometaša, bodo morali plačati 60.000 evrov kazni, trije navijači Valencie pa bodo prikrajšani za 5000 evrov. Vsi omenjeni so dobili še prepovedi obiskovanja nogometnih tekem od enega do dveh let.