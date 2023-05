Real proti finalistu evropske lige oslabljen, ne le brez Vinija

Španski prvak Barcelona bo v predzadnjem krogu la lige skušala prekiniti niz porazov. Izgubili so zadnji dve tekmi. V nedeljo doma igrajo z Mallorco. Že v soboto zvečer pa bo Real Madrid, ki se z Atleticom bori za končno drugo mesto, gostoval v Sevilli. Beli balet bo oslabljen, saj bodo manjkali Vinicius Jr., Karim Benzema in Marco Asensio.

Sevilla bo igrala finale evropske lige. Foto: Reuters Real Madrid je sredi tedna v 36. krogu z 2:1 premagal Rayo Vallecano in znova skočil pred Atletico Madrid. Ta je z Espanyolom igral 3:3. Real ima zdaj točko prednosti in na edini sobotni tekmi predzadnjega kroga gostuje pri deseti Sevilli. Tej zmaga šteje še več, saj so le točko za sedmo Osasuno. Sedmo mesto kot zadnje v španski la ligi vodi v Evropo. Zanj pa je pred zadnjima dvema tekmama sezone v igri kar šest klubov: Osasuna, Athletic Bilbao, Girona, Sevilla, Mallorca in Rayo, ki jih ločijo le štiri točke. Je pa res, da ima Sevilla še priložnost za neposredno vozovnico v ligo prvakov, saj bo v sredo igrala finale evropske lige proti AS Romi.

Vinicius Junior, ki je bil minulo nedeljo tarča rasističnih napadov na tekmi v Valencii, bo zaradi poškodbe kolena manjkal. "Vinicius ne bo odpotoval z nami, ker ne bo igral, saj mu koleno še vedno povzroča težave," je dejal italijanski trener Carlo Ancelotti, ki je bil sredi tedna že prisiljen odpočiti 22-letnika proti Rayu. "Upam, da bo lahko odigral vsaj zadnjo tekmo doma proti Bilbau četrtega junija." Real Madrid bo v Sevilli igral tudi brez Karima Benzemaja in Marca Asensia. Jeseni je Sevillo premagal s 3:1.

Špansko prvenstvo, 37. krog:

Sobota, 27. maj:

Nedelja, 28. maj: