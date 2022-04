Razlogov za skrb Janu Oblaku ne manjka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Imamo še dovolj časa za preobrat," pred povratno tekmo četrtfinala lige prvakov med Atletico Madridom in Manchester Cityjem poudarja slovenski vratar Jan Oblak. Atleti so na prvi tekmi na Otoku klonili z 0:1, veliko skrbi pa privržencem španskega kluba povzroča podatek, da njihovi ljubljenci na prvem obračunu na vrata nasprotnika niso sprožili niti enega strela. A prepričani so, da jim v Madridu pred domačimi ljubljenci lahko uspe preobrat.

Le dan po sladkem porazu Real Madrida proti Chelseaju (2:3) in uvrstitvi v četrtfinale lige prvakov se v Madridu danes obeta nov spektakel. A tokrat ne bo vroče na stadionu Santiago Bernabeu, temveč nekaj kilometrov stran, kjer se bosta na stadionu Wanda Metropolitano udarila Atletico Madrid našega Jana Oblaka in angleški prvak Manchester City. Sinjemodri so prvo tekmo dobili z 1:0, potem ko je na prvi tekmi v Manchestru v 70. minuti zadel Kevin de Bruyne.

Kevin de Bruyne je na prvi tekmi dosegel edini zadetek. Foto: Reuters

Če bi nogometaši Atletica radi upali na preobrat in napredovanje, bodo morali na domačem stadionu zaigrati bistveno drugače, saj na prvi tekmi niso sprožili niti enega strela v okvir vrat nasprotnika. Ob tem se Atleti v obračun z vročim angleškim klubom podajajo tudi s popotnico poraza s tekme la lige konec tedna, ko jih je v soboto z 1:0 ugnala Mallorca. Kljub ne najobetavnejšim napovedim pa bodo varovanci Diega Simeoneja iskali priložnost za uvrstitev v polfinale prvič po sezoni 2016/2017. Atletom ne gre na roke niti podatek, da zasedba Simeoneja na domači zelenici v ligi prvakov ni zmagala že od oktobra leta 2020. Od takrat je na stadionu Wanda Metrpolitano domača zasedba vknjižila štiri remije in tri poraze.

Ob tem je nogometaše Atletica prizadela še kazen Uefe, zaradi katere ne bodo zaigrali pred povsem razprodanimi tribunami stadiona Wanda Metropolitano. Praznih bo pet tisoč sedežev, namesto gledalcev pa bo čez njih obešen transparent z napisom Ne rasizmu. Uefa je namreč kaznovala španskega prvaka zaradi nacističnih pozdravov, ki so jih na tekmi v Manchestru uporabljali navijači Atletica.

Na stadionu Wanda Metropolitano bo danes lahko 63 tisoč navijačev. Foto: Reuters

Slovenski vratar verjame v preobrat

Simeone bo v nasprotju s prvo tekmo na Etihadu lahko računal na pomoč Yannicka Carrasca, ki je moral prvi obračun izpustiti zaradi kazni, bosta pa zaradi poškodb zagotovo obsedela Hector Herrera in Jose Gimenez. Ogromna odgovornost bo spet na plečih Jana Oblaka, ki bo pred izjemnimi napadalci angleških prvakov pod velikim pritiskom. "Verjamem v ekipo, verjamem, da je mogoče prav vse. V Manchester smo odšli po dober rezultat, žal smo izgubili, a verjamem, da je obračun še živ. Razen prejetega zadetka smo se vso tekmo dobro branili. City je odlična ekipa, a ko igramo doma, je vse mogoče. Moramo zmagati in verjamem v to," je dejal Oblak.

"City igra tekme tako, da ima žogo ogromno časa v svoji posesti, in če se prenagliš, te hitro kaznujejo. Prvo tekmo smo ves čas ohranjali mirno kri. Igrali bomo z ambicijami na polfinale. Na koncu koncev je naš namen zmagati vsako tekmo. Na prvi tekmi nismo zmagali, a Cityju nismo pustili veliko prostora. Bilo je veliko priložnosti, obrambno smo prikazali odlično predstavo, napadalno pa smo zaostali za pričakovanji. Najpomembneje je to, da bomo imeli dober rezultat. Imamo še dovolj časa za preobrat," je pred povratno tekmo umirjeno razlagal vratar Atletica.

Guardiola: "Imamo veliko željo zmagati tudi na drugi tekmi." Foto: Guliver Image

Man City tudi po drugo zmago

A svojo računico imajo tudi pri Manchester Cityju, ki se je v nedeljo na derbiju vodilnih ekip angleškega prvenstva z remijem (2:2) razšel z Liverpoolom in se tako tudi na povratno tekmo četrtfinala lige prvakov podaja kot vodilna ekipa premier lige. "Imamo veliko željo zmagati tudi na drugi tekmi. Mislim, da nas čaka drugačna predstava v primerjavi s prvo tekmo, saj bodo Atleti igrali doma, na svojem stadionu pa jim uspeva dosegati velike stvari. Zagotovo bodo tu tudi trenutki, ko bodo igrali agresivno z velikim pritiskom, kar lahko ustvariti težave. Moramo se prilagoditi in se v teh trenutkih tudi ubraniti," je pred srečanjem jasno povedal trener Cityja Pep Guardiola.

Španec bo na tej tekmi lahko računal tudi na Rubena Diasa. Branilec je bil zaradi poškodbe odsoten več kot mesec dni, zdaj pa je skupaj z ekipo odpotoval v Madrid.

Povratna tekma četrtfinale lige prvakov: Sreda, 13. april, Madrid:

21.00 Atletico Madrid – Manchester City /0:1/ // izid prve tekme Atletico Madrid:

Oblak; Savić, Felipe, Reinildo; Vrsaljko, Llorente, Koke, Lemar, Lodi; Griezmann, Felix Manchester City:

Ederson; Walker, Stones, Laporte, Ake; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Foden, Sterling

Preberite še: