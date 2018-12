Razkrili razlog, zakaj je strmoglavil helikopter lastnika Leicester Cityja #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanski preiskovalci so danes razkrili vzrok letalske nesreče, v kateri je 28. oktobra po strmoglavljenju helikopterja v bližini stadiona Leicestra življenje izgubil tudi lastnik kluba Tajec Vichai Srivaddhanaprabha. Pilot helikopterja ni mogel obvladati zaradi odpovedi pedala za repni rotor, so ugotovili preiskovalci.

Lastnik angleškega nogometnega prvoligaša Leicestra Srivaddhanaprabha in še štiri osebe, tudi pilot, so umrli v strmoglavljenju na parkirišču poleg stadiona. Tajski milijarder si je takrat ogledal domačo tekmo Leicestra, nato pa je kot ponavadi poletel z zelenice proti domu. A usodnega dne se je polet končal že po nekaj sekundah, v razbitinah ni bilo preživelih.

Britanska komisija za preiskavi letalskih nesreč (AAIB) je danes sporočila ugotovitve uradne preiskave nesreče. Pilot ni imel nadzora nad repnim rotorjem, ker je odpovedala povezava med pedalom in rotorjem.

Posnetek strmoglavljenja helikopterja:

Zaradi tega se je helikopter nenadzorovano zavrtel v desno, potem pa se je obrnil in strmoglavil na tla. Med preiskavo so na kraju nesreče našli tudi sestavne dele mehanizma. AAIB bo preiskavo še nadaljevala, saj bi preiskovalci radi ugotovila vzrok usodne okvare. Pri pristojnih evropskih letalskih organih so po nesreči ukazali preventivne preglede na preostalih helikopterjih te vrste, a za zdaj ni poročil, da bi podobne težave našli še pri katerem drugem.

Za Leicester in njegove navijače je bila smrt lastnika kluba hud udarec. Srivaddhanaprabha je klub dvignil do še pred nekaj leti nepredstavljivih višin, vrhunec pa je bil osvojeni naslov angleškega prvaka pred dvema letoma.

