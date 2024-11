Uradno: Van Nistelrooy novi trener Leicester Cityja

Pred tem je 48-letni Nizozemec pri Unitedu od letošnje sezone deloval v vlogi pomočnika, zdaj pa ga čaka tretja trenerska preizkušnja v karieri. V sezoni 2022/23 je eno leto vodil tudi PSV Eindhoven.

Leicester City, povratnik letos med angleško prvoligaško druščino, je po 12 krogih in le dveh zmagah na 16. mestu prvenstvene lestvice. Preteklo nedeljo se je tako klub razšel s trenerjem Stevom Cooperjem.

"Sem ponosen in navdušen. Vsi, s katerimi govorim o Leicester Cityju, so navdušeni. Nedavna zgodovina kluba je impresivna. Veselim se začetka, da bom spoznal vse in dal vse od sebe za ta klub," je v uvodni izjavi za svojega novega delodajalca dejal nekdanji napadalec.

Leicester City je v sezoni 2015/16 šokiral nogometni svet, ko je osvojil naslov premier league, pet let pozneje je osvojil še prvi naslov v pokalu FA. A pred dvema letoma je klub izpadel v drugo ligo, hitro pa ga je lani v elitno angleško ligo vrnil zdajšnji strateg Chelseaja Enzo Maresca.