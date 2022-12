Rashford podaljšal z Unitedom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Napadalec Manchester Uniteda Marcus Rashford je podaljšal sodelovanje z angleškim klubom še za eno sezono, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Klub je izkoristil možnost enoletnega podaljšanja pogodbe, poleg Rashforda so na ta način sodelovanje do konca naslednje sezone sklenili še Diogo Dalot, Fred in Luke Shaw.