Ramos že našel nov klub, za dve leti se seli v ...

Francoski medij RMC Sport poroča, da je španski nogometaš pristal na ponudbo PSG in bo v naslednjih dneh opravil zdravniški pregled, po katerem ne bi bilo več nobenih ovir za podpis pogodbe. V Parizu naj bi bil danes njegov brat in menedžer, Ramos pa naj bi v francoski prestolnici nato ostal dve leti.

Za Ramosa sta se zanimala tudi angleška velikana Manchester City in Manchester United, a se je kot kaže odločil za PSG, ki si močno želi osvojiti ligo prvakov. V svoje vrste so v tem prestopnem roku iz Liverpoola že zvabili nizozemskega reprezentanta Georginia Wijnalduma, trudijo se dogovoriti še z Italijanom Gianluigijem Donnarummo (AC Milan) in Maročanom Achrafom Hakimijem (Inter Milano).

Isak podaljšal pogodbo z Real Sociedadom Švedski nogometni reprezentant Alexander Isak je podaljšal pogodbo s španskim prvoligašem Real Sociedadom. Komaj 21-letni nadarjeni švedski napadalec je član moštva iz San Sebastiana od leta 2021, danes pa je podaljšal pogodbo do junija 2026, je zapisala francoska tiskovna agencija AFP. Isak je v minuli sezoni za baskovsko ekipo na 44 tekmah dosegel 17 golov. Na letošnjem evropskem prvenstvu je odigral vse štiri tekme za Švedsko. Skandinavska izbrana vrsta je že končala nastope, v osmini finala je bila od nje boljša Ukrajina, ki je v Glasgowu v podaljšku zmagala z 2:1. STA

