Oblakov Atletico bi rad Rakitića, Beckham ponuja Modriću bajno plačo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ivan Rakitić ima z Barcelono sklenjeno pogodbo do leta 2021, a bi lahko Katalonijo zapustil že prej.

Ivan Rakitić ima z Barcelono sklenjeno pogodbo do leta 2021, a bi lahko Katalonijo zapustil že prej. Foto: Reuters

Hrvaška nogometna zvezdnika Ivan Rakitić in Luka Modrić vrsto let branita barve Barcelone in madridskega Reala, največjih favoritov za osvojitev španskega naslova, pa tudi pokalnega tekmovanja. Rakitić je nezadovoljen s statusom pri Barceloni, zanj pa se po poročanju španskega radia Cadena SER resno zanima tudi Oblakov Atletico. Modrić je na drugi strani prejel nemoralno ponudbo Beckhamovega Interja iz Miamija, ki ponuja Dalmatincu letno plačo v višini 20 milijonov evrov.