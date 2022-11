PSG ni več dobrodošel na svojem stadionu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Park princev so zgradili leta 1897 v bližini teniških igrišč Roland Garrosa.

Park princev so zgradili leta 1897 v bližini teniških igrišč Roland Garrosa. Foto: Guliverimage

Katarec Naser Al-Khelaifi, predsednik nogometnega kluba PSG, je za talksport.com dejal, da francoski klub "ni več dobrodošel" na svojem stadionu in bo iskal alternative, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Park princev sicer ni v lasti pariškega velikana, a je njegovo domovanje že od leta 1974.

Katarski funkcionar in nekdanji teniški igralec je za špansko Marco pred tem izpostavil, da je PSG pod pritiskom pariških oblasti glede selitve s Parka princev. Naser Al-Khelaifi je poudaril, da klub išče alternative, a teh ni razkril. Po poročanju AFP bi utegnil to biti Stade de France, ki sprejme nekaj več kot 80.000 gledalcev. Za primerjavo ima Park princev kapaciteto 48.000.

"Nismo več dobrodošli na Parku princev. Pritiskajo na nas, naj odidemo. Igrajo se z nami in počasi imamo tega dovolj, utrujeni smo," AFP citira predsednika PSG.

"Obožujem ta stadion, je del naše zgodovine. To spoštujem bolj kot vse drugo. Vedno je bil naš cilj ostati, ampak mislim, da si nas tu ne želijo več," je še dodal.

"Nismo več dobrodošli na Parku princev. Pritiskajo na nas, naj odidemo," je dejal Al-Khelaifi. Foto: Guliverimage

Po besedah prvega moža je PSG v stadion od leta 2011, ko je katarski investicijski sklad prevzel klub, vložil več kot 80 milijonov evrov, kljub temu da ta ni v njegovi lasti. "Kdo bi ob teh investicijah storil kaj takega?" se je še spraševal Al-Khelaifi.

PSG sicer na trgu prodaja določen lastniški del, v zadnjem tednu pa je v mestni hiši neuspešno skušal odkupiti stadion. Tam so zgolj odvrnili, da se 30-letni najem stadiona izteka, piše AFP.

"Iz PSG so nam dejali, da bodo vložili še dodatnih 500 ali 600 milijonov evrov, vendar le, če bodo edini lastniki," je dejal vodja urbanega razvoja v Parizu Emmanuel Gregoire.

"To ni naša prioriteta, gre za zapuščino mesta, vseh Parižanov," je pristavil in za konec dejal, da pogajanja o prodaji stadiona še potekajo.

Park princev so zgradili leta 1897 v bližini teniških igrišč Roland Garrosa. Do leta 1998 in izgradnje Stade de Francea je bil tudi dom francoske nogometne reprezentance.

Preberite še: