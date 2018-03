Olimpija ima priložnost, da pobegne Mariboru na +4 #video

Prva liga Telekom Slovenije, 21. krog

Vodilna Olimpija bo danes v 21. krogu Prve Lige Telekom Slovenije gostila Aluminij, Celje pa Gorico. Branilec naslova Maribor je v torek le remiziral z Rudarjem (2:2) in še drugič v spomladanskem delu ostal brez zmage. Domžalčani so se v Novi Gorici znesli nad zadnjeuvrščenim Ankaranom (4:0). Dvoboj v Krškem je prestavljen na prihodnji mesec.

Danes se bosta najprej ob 16. uri za točke pomerila Celje in Gorica. Sta dolgoletna člana 1. SNL, edina poleg Maribora, ki sta od začetka državne samostojnosti v najmočnejšem klubskem razredu. Celjani bodo po nesrečnem porazu v Ljubljani, ko so ostali brez točke v skoraj zadnji sekundi, proti vrtnicam nastopili brez kaznovanega Rudija Požega Vancaša, pri gostih iz Primorske, ki se v zadnjem času ubadajo s številnimi poškodbami, zaradi kartonov ne bo Uroša Celcerja.

Dve uri po tekmi v Celju se bo začelo zares v Ljubljani. Olimpija je letos dobila obe tekmi, proti Aluminiju, ki se je podobno kot zmaji prebil v polfinale pokala Slovenije, pa bo nastopila brez razigranega strelca Issaha Abassa. V tej sezoni je dosegel šest golov. Več jih je v dresu Olimpije dosegel le Portugalec Ricardo Alves. Kidričani so letos dvakrat remizirali. Pod vodstvom Oliverja Bogatinova, ki je leta 2015 sodeloval z zmaji, so osvojili točko proti Ankaranu in Mariboru.

Dvoboj med Krškim in Triglavom bo zaradi težav z zasneženim igriščem 3. aprila.

Mariboru se ni izšlo tudi v drugo

Mariborčani so v torek veliko bolje odprli srečanje, si pripravili veliko priložnosti in tudi dvakrat stresli okvir vrat Rudarja (Cretu, Vršič), na drugi strani pa so gostje z Velenja ob eni od redkih nevarnih akcij zatresli regularen zadetek prek Josipa Tomaševića, a je sodniška trojka zadetek zaradi domnevnega prepovedanega položaja zadetek razveljavila. Počasni televizijski posnetek je pokazal, da tega ni bilo in da so bili Velenjčani oškodovani.

Vrhunci s tekme v Ljudskem vrtu:

Tudi v drugem delu so domači imeli večjo posest, a bili neodločeni v napadu, zato pa so znova zapretili knapi in po podaji Roberta Pušaverja zadeli prek Milana Tučića ter dobili tisto, česar niso že v prvem delu.

Kapetan Marcos Tavares je le tri minute po vstopu v igro zadel za izenačenje na 1:1, podal je tudi za vodstvo z 2:1, a tudi to na koncu ni bilo dovolj za zmago. Foto: Vid Ponikvar

Trener Maribor Darko Milanič je videl, da je vrag odnesel šalo, in v igro poslal kapetana Marcosa Tavaresa, ki je le tri minute kasneje poskrbel za radost v Ljudskem vrtu. Brazilec je po podaji s kota Dina Hotića natančno meril z glavo in poskrbel za izenačenje.

Tekma se je bližala koncu in ko je marsikdo pomislil, da bi se lahko Maribor spet opekel, je Hotić znova izvrstno našel Tavaresa, ta pa je žogo podaljšal do Jasmina Mešanovića, ki mu iz neposredne bližine ni bilo težko zadeti. Domači navijači so že slavili zmago, ko je v sodnikovem podaljšku sledil nov šok. Za izenačenje je z izvrstnim strelom z glavo zadel Dominik Radić in tekma se je končala brez zmagovalca. Olimpija je ostala na vrhu lestvice.

Domžale ponižale Ankaran

Spored nepopolnega 21. kroga Prve lige Telekom Slovenije, saj bo dvoboj med Krškim in Triglavom odigran šele prihodnji mesec, se je začel v Novi Gorici. V mestu vrtnic, kjer je Olimpija v nedeljo premagala Gorico in prevzela vodstvo na lestvici, so Domžale nadigrale Ankaran s 4:0 in vpisali prvi paket treh točk v tej sezoni. Bile so premočne za primorske brezdomce, skupno število v okvir vrat pa je znašalo 12:1 za rumene, ki jim ni bilo potrebno dolgo čakati na prvi zadetek. Domžale so zmagale že petič zapored brez prejetega zadetka.

Prva liga Telekom Slovenije, 21. krog:

Lestvica:

Klub Tekme Zmage Remiji Porazi Gol razlika Točke 1. Olimpija 20 14 4 2 33:9 46 2. Maribor 20 13 6 1 34:13 45 3. Domžale 19 10 4 5 37:16 34 4. Rudar 19 9 3 7 25:19 29 5. Celje 19 6 6 7 23:26 24 6. Gorica 19 7 2 10 21:27 23 7. Krško 18 5 4 9 24:34 19 8. Aluminij 19 4 6 9 20:28 18 9. Triglav Kranj 19 3 5 11 16:34 14 10. Ankaran-Hrvatini 20 2 6 12 18:45 12