Celjani se čudijo sodniku, Mura z igralcem več do preobrata

Štiri kroge pred koncem slovenskega prvenstva vodilni moštvi loči le točka. In zdaj igrata medsebojno tekmo. Vodilni Maribor v soboto ob 20.15 gosti drugi Koper. 33. krog sta v petek zvečer odprla Celje in Mura. Po preobratu so z igralcem več slavili črnobeli s 3:1. V nedeljo zvečer bo na sporedu še ljubljanski derbi.

Jon Šporn je zadel za 1:1. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Mura v petek gostuje v Celju. Klemen Pucko je v peti minuti stresel prečko, nekaj sekund prej pa je strel Luke Bobičanca ubranil Matjaž Rozman. Dobri dve minuti pozneje se je zgodil gol Celja, po Mariboru je Jon Šporn zabil še Muri. Njegov četrti gol v sezoni. V nadaljevanju polčasa so bili Celjani boljši nasprotnik, Grigorij Morozov je tudi zatresel prečko. David Zec je bil v 40. minuti izključen, potem ko je ob njem na tla padel Mihael Klepač. Številni so se čudili odločitvi sodnika Aleksandra Matkovića, češ da ni šlo za prekršek za rdeči karton.

Po prvih 45 minutah v vodstvu. Zaradi naravnost smešne sodniške odločitve od 40. minute dalje z igralcem manj. ⏳️⚽️#gremocele #mojemestomojklub pic.twitter.com/kRE0UBsMpO — NK Celje (@NKCelje) April 29, 2022

Mirlind Daku je zadel za 1:1. Foto: Grega Valančič/Sportida Z igralcem več je Mura po glavnem odmoru odločno krenila po gol za izenačenje in ga 54. minuti tudi zabila. Predložek Klepača je sprva Rozman odbil, a naravnost na glavo Mirlinda Dakuja, ki je žogo samo zabil v njegov gol. Četrti gol v sezoni za nogometaša s Kosova. Petnajst minut pred koncem tekme je Klepač podal še za en gol. Za 2:1 je zabil Luka Bobičanec. V sodnikovem dodatku je Žan Flis v kazenskem prostoru podrl Klepača in sodnik je pokazal na belo točko. Za končni izid 3:1 je z bele točke zadel Tomi Horvat. Tako za Bobičanca kot Horvata je bil to sedmi gol v sezoni.

Boj za prvaka in boj za tretje mesto

Konec prve slovenske nogometne lige ponuja dva ogorčena dvoboja: Maribor in Koper se borita za naslov prvaka in mesto v kvalifikacijah za ligo prvakov, Olimpija in Mura pa za tretje mesto, ki zagotovo še vodi v evropske kvalifikacije. Zaostanek Brava in Celja na četrtem in petem mestu se zdi kar precejšen, a prav v tem krogu Bravo igra z Olimpijo, Celje pa z Muro. Črno-beli so v Celju jeseni izgubili, doma pa dobili oba obračuna z grofi. Zeleno-beli mestnega tekmeca niso premagali že od oktobra 2020. Odtlej so se štirje mestni derbiji končali z remijem, dva je dobil Bravo.

Koper v Ljudskem vrtu nazadnje zmagal leta 2009

Ko je Koper nazadnje zmagal v Ljudskem vrtu, je postal prvak. Foto: Urban Urbanc/Sportida Vsa pozornost je usmerjena v Ljudski vrt, kjer bi lahko Maribor z zmago naredil velik korak k osvojitvi 16. slovenske zvezdnice, prve po sezoni 2018/2019. Imel bi štiri točke prednosti. Medtem Koper igra za svoj drugi naslov. Edinega so osvojili v sezoni 2009/2010. Nazadnje so med sabo igrali tretjega marca, ko je na Bonifiki Maribor zmagal z 2:1. V Ljudskem vrtu je bil novembra domači klub boljši z 2:0, s tem istim rezultatom pa so avgusta doma zmagali Koprčani.

"Koper ima dobro ekipo, s kakovostnimi posamezniki. Predvsem v napadu. Čaka nas zahtevna naloga, a imamo kakovost, ki jo potrjujemo s tekme v tekmo. Moramo narediti vse, da ostanemo na vrhu," pred tekmo razmišlja Marcos Tavares, ki je v prejšnjem krogu Mariboru z drugim golom v sezoni priboril zmago v Sežani. Na dosedanjih 44 tekmah Maribor - Koper v Ljudskem vrtu so domači izgubili samo štirikrat. Zadnja koprska zmaga v Mariboru seže v avgust 2009, v sezono, ko so Primorci slavili naslov prvaka.

Maribor brez Juga, Koper pa brez Guberca

Maribor je ostal brez prvega vratarja Ažbeta Juga. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Maribor bo pogrešal prvega vratarja Ažbeta Juga, ki si je v Sežani poškodoval ramo in to sezono najverjetneje ne bo več igral. Med vratnicama bo stal Menno Bergsen. "Vsaka menjava prinese določena vprašanja in razmišljanja, a smo v tem primeru mirni. Mitja Pirih se namreč ne ukvarja le s prvim vratarjem, ampak tudi z drugim in tretjim. Jug je bil izjemno zanesljiv, Bergsen pa je ves čas v procesu treninga, seznanjen je z vsemi zahtevami, dober v igri z nogo in ne dvomim v njegov delež," je o prisilni menjavi vratarja dejal trener Maribora Radovan Karanović. V vrstah Kopra pa bo derbi zaradi kartonov izpustil izkušeni Ivica Guberac.

Najlepše presenečenje sezone Koper v Ljudski vrt prihaja z dobro popotnico - v preteklem krogu so z golom z bele točke Kaheema Parrisa premagali Olimpijo. Če štejemo še njihovo pokalno tekmo, so se veselili na zadnjih šestih tekmah. "Dobro se zavedamo pomembnosti tekme. Kdorkoli bo zmagal, bo storil velik korak k osvojitvi prvenstva. Na srečo smo v položaju, ko smo odvisni od sebe. Verjamemo v naše sposobnosti in našo zmago," derbi napoveduje trener Kopra Zoran Zeljković.

1. SNL, 33. krog: Petek, 29. 4.:

Celje : Mura 1:3

Šporn 8.; Daku 54., Bobičanec 74., Horvat 95./11mRK: Zec 40. (Celje) Sobota, 30. 4.:

17.30 Tabor - Radomlje

20.15 Maribor - Koper Nedelja, 1. 5.:

17.30 Domžale - Aluminij

20.15 Olimpija - Bravo