Medtem ko nogomet v Neaplju in Wrexhamu v zadnjih dneh povzroča evforijo, je drugače v rdečem delu Manchestra. Navijači Uniteda iz kluba podijo lastnike, družino Glazer. Pred tekmo premier lige z Aston Villo so šli zato na ulice.

Navijači družine Glazer navijači Manchestra Uniteda ne marajo. Že dlje jo podijo iz kluba. Prodaja sicer poteka, a se vleče že več mesecev. Glazerji imajo tri ponudbe: britanskega milijarderja Jima Ratcliffa (INEOS), sina nekdanjega katarskega premierja šejka Jasima bin Hamad Al Tanija in finskega poslovneža Thomasa Zilliacusa.

"Ljubimo United, sovražimo Glazerje"

Navijači proti Glazerjem. Foto: Reuters V nedeljo je šlo več tisoč navijačev Uniteda na ulice. Protestirali so proti družini Glazer in zahtevali stoodstotno prodajo kluba, ne le delno, kateri so Glazerji bolj naklonjeni. Na newyorški borzi je na prodaj le manjši delež v klubu. Po podatkih Deloitta gre za četrti najvrednejši nogometni klub na svetu. Avram in Joel Glazer sta na čelu Uniteda od leta 2005. Ameriška družina s Floride ima sicer v lasti tudi klub ameriškega nogometa Tamppa Bay Buccaneers. Ratcliffe je pripravljen kupiti le nekaj več kot 50-odstotni delež v klubu. Po poračunju britanskih medijev naj bi v zadnji ponudbi zapisal znesek pet milijard funtov (5,67 milijarde evrov). Katarec Al Tani pa bi rad dobil stoodstotni delež.

"Proti pohlepu, proti Glazerjem, za United," je pisalo na enem od transparentov. "Ljubimo United, sovražimo Glazerje."

Utrinki z nedeljskega protesta v Manchestru (foto: Reuters):

1 / 18 2 / 18 3 / 18 4 / 18 5 / 18 6 / 18 7 / 18 8 / 18 9 / 18 10 / 18 11 / 18 12 / 18 13 / 18 14 / 18 15 / 18 16 / 18 17 / 18 18 / 18

Premier lige Manchester United ni osvojil vse od leta 2013 (pokal FA nazadnje leta 2016). Po protestu so njihovi ljubljenci na zelenici z 1:0 premagali Aston Villo. Zadel je Bruno Fernandes. United je pred zadnjimi šestimi krogi premier lige na četrem mestu. Ima 63 točk, sem več od Liverpoola na petem, ki pa je odigral tekmo več. Rdeči vragi se tako očitno vračajo vsaj v ligo prvakov.