Ceste odnesle življenje slovenskega nogometaša

V sredo je v prometni nesreči v okolici Domžal izgubil življenje 28-letni slovenski nogometaš Miha Robič. Nekdanji mladinec Olimpije je v nadaljevanju kariere z Radomljami zaigral v drugi ligi, nato pa se dokazoval v tujini. Igral je v Italiji, Nemčiji, na Malti in v Avstriji. Miha, počivaj v miru.

V sredo zvečer se je v naselju Količevo pripetila huda prometna nesreča, v kateri je izgubil življenje Miha Robič. Prišlo je do čelnega trčenja, v vozilo nesrečnega nogometaša je zapeljal 37-letni voznik osebnega vozila, ki je vozil iz smeri Radomelj proti Količevem in pri tem iz neznanega razloga zapeljal na nasprotni vozni pas. Vozilo z Robičem je odbilo tako, da je trčil v betonske robnike in parkirano osebno vozilo. Policijska Uprava Ljubljana je sporočila, da je 28-letnik v nesreči zadobil tako hude telesne poškodbe, da je na kraju nesreče umrl (sopotnik v vozilu ni bil poškodovan), 38-letnik pa je utrpel težje poškodbe, a njegovo življenje ni ogroženo.

Robič je bil v tej sezoni član avstrijskega nižjeligaša St. Michael iz Volšperka.

V karieri je večkrat zaigral tudi za drugo moštvo Wolfsberga: