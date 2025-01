Teniška zmaga Nafte, Maribor najprej z Dinamom

Slovenski prvoligaški klubi so dejavni na pripravljalnih tekmah tudi ta konec tedna. Lendavska Nafta je v petek s 6:3 odpravila Bistrico, Radomlje so remizirale s Sesvetami iz Zagreba (2:2), danes pa bosta na delu Koper in Mura. Kanarčki se bodo predstavili prvič v letu 2025 in se na Hrvaškem pomerili s srbskim Tekstilcem, Muro pa čaka v Turčiji srečanje proti dunajski Austrii. V omenjeno toplo državo so se danes odpravili tudi Mariborčani, ki se bodo najprej pomerili z ukrajinskim velikanom Dinamom iz Kijeva.

Prvoligaški klubi se na nadaljevanje sezone pripravljajo v različnih državah. Jesenski prvak Olimpija se je odpravila v Španijo, Maribor v Turčijo, kjer se pripravlja tudi Mura, Celje, Primorje in Radomlje so na Hrvaškem, Bravo pa na Malti, kamor bodo odšli tudi Domžalčani, Koper in Nafta se pripravljata večinoma doma.

Radomljani so v domačem športnem parku remizirali s hrvaškim drugoligašem Sesvete iz Zagreba (2:2). Mlinarji so po zaslugi zadetkov Marka Cukona in Aleksandra Vučenovića dolgo vodili z 2:0, a so nato gostje v zadnjih minutah izenačili. Trener Darjan Slavic je začel dvoboj z enajsterico Velić, Zukić, Korun, Žaler, Kompan Breznik, Gnjatić, Pogačar, Davidović, Gajzler, Cukon in Vučenović, v nadaljevanju pa so dočakali priložnost še Kobal, Mamić, Ljutić, Dobrovoljc, Vukasović, Moses, Bilić, Štorman, Malenšek, Kukovec, Chino in Milojević.

Zadnjeuvrščena Nafta je v petek napolnila mrežo drugoligaša iz Slovenske Bistrice (6:3). Najbolj se je izkazal mladi Madžar Dominik Csoka in dosegel hat-trick, na seznam strelcev pa so se za Lendavčane vpisali še kapetan Zoran Lesjak, Haris Kadrić in Luka Božičković.

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 20. 1. Olimpija – Slask Vroclav (Pol/1) 28. 1. Olimpija – Krivbas (Ukr/1)

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 9. 1. Maribor : Istra 1961 (Hrv/1) 2:1 Soudani, Grlić 16. 1. Maribor - Dinamo Kijev (Ukr/1) 20. 1. Maribor - TSC Bačka Topola (Srb/1) 24. 1. Maribor – Jagiellonia Bialystok (Pol/1) 24. 1. Maribor - Zimbru (Mol/1)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 11. 1. Koper – Tekstilac Odžaci (Srb/1) 18. 1. Istra 1961 (Hrv/1) – Koper 25. 1. Koper – Sarajevo (BiH/1) 26. 1. Koper – Rukh Viniki (Ukr/1)

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 18. 1. Celje – Osijek (Hrv/1) 25. 1. Celje – Široki Brijeg (BiH/1)

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 8. 1. Bravo : Kaiserslautern (Nem/2) 0:4 / 20. 1. Bravo – Hartberg (Avt/1) 24. 1. Bravo – Rukh Viniki (Ukr/1)

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 8. 1. Mura : Crvena zvezda (Srb/1) 2:4 Vizinger, Diogo Bezera 11. 1. Mura – Austria Dunaj (Avt/1) 14. 1. Mura – Cracovia Krakov (Pol/1) 14. 1. Mura – Lokomotiv Leipzig (Nem/4) 17. 1. Mura – Železničar Pančevo (Srb/1)

Primorje

Datum Tekma Strelci za Primorje 8. 1. Rijeka (Hrv/1) : Primorje 1:1 Suljanović 12. 1. Gorica (Hrv/1) – Primorje 15. 1. Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) – Primorje 26. 1. Primorje – Široki Brijeg (BiH/1)

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje 10. 1. Radomlje : Sesvete (Hrv/2) 2:2 Cukon, Vučenović 14. 1. Rijeka (Hrv/1) – Radomlje 21. 1. Radomlje – Fehervar (Mad/1)

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 14. 1. Domžale – Osijek (Hrv/1) 18. 1. Domžale – Bistrica (Slo/2) 24. 1. Domžale – WSG Tirol (Avt/1)

Nafta