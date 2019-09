Neymar se je vrnil in poskrbel za remi s Kolumbijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prijateljske tekme (5. do 11. september)

Na prvi prijateljski tekmi po južnoameriškem nogometnem prvenstvu sta se brazilska in kolumbijska reprezentanca razšli z neodločenim izidom 2:2. Reprezentanci sta tekmo odigrali v ZDA v Miamiju, za Brazilce sta zadela Casemiro in Neymar, ki je v 58. minuti postavil končnih 2:2. Za Kolumbijce pa obakrat Luis Muriel. Američani so spet priznali premoč Mehičanom.

Casemiro je Brazilce po podaji Neymarja v 19. minuti povedel v vodstvo, a to ni dolgo trajalo. Muriel je najprej v 25. minuti izenačil izid s strelom z bele točke, devet minut pozneje pa je Kolumbijo povedel v vodstvo. Končni rezultat je v 58. minuti postavil Neymar.

Neymar se je tako po trimesečnem premoru uspešno vrnil v reprezentanco. Nogometaš pariškega PSG je zaradi poškodbe gležnja namreč izpustil južnoameriško prvenstvo in zmago reprezentančnih kolegov opazoval zgolj s klopi.

Mehičani do najvišje zmage nad ZDA v zadnjem desetletju

Ameriška nogometna reprezentanca na domači prijateljski tekmi Mehiki ni uspela vrniti za poraz v finalu prvenstva Srednje in Severne Amerike ter Karibov. Tako kot v finalu Concacafa so tudi tokrat zmagali Mehičani, bilo je 3:0. Mehiko je v vodstvo v 21. minuti povedel Javier Hernandez, v drugem polčasu pa sta zmago potrdila Erick Gutierrez (78.) in Uriel Antuna (82.).

Javier Hernandez je kot prvi zatresel mrežo ZDA, ki so jo s soigralci premagali s 3:0. Foto: Getty Images

Pred koncem tekme so imeli Američani možnost znižanja izida, a je poskus Joshua Sargenta z bele točke mehiški vratar Jonathan Orozco ubranil.

Mehičani so tako prišli do najvišje zmage nad Američani v zadnjem desetletju in druge zaporedne, v finalu Concacafa 7. julija je bilo 1:0 za Mehiko.

Brez zmagovalca in brez gola

Nogometaši Argentine in Čila so se v prijateljski nogometni tekmi v Los Angelesu razšli brez golov. V skromni predstavi je vsako od moštev v drugem polčasu po enkrat zadelo okvir vrat. Žal pa se je na tekmi poškodoval argentinski zvezdnik Tottenham Hotspurja Giovani Lo Celso, ki je moral po prekršku Leverkusnovega Charlesa Aranguiza z igrišča.

V obeh ekipah so manjkali tudi številni zvezdniki. Argentina mora vsaj do novembra počakati na vrnitev Lionela Messija. Temu se bo takrat zaradi suma korupcije iztekel trimesečni suspenz, izrečen med Copo Americo. Obenem je Messi še vedno poškodovan in za Barcelono v novi sezoni še ni zaigral.

