Prevetrena Slovenija v Stožicah do visoke zmage

Slovenska nogometna reprezentanca je na prijateljski tekmi v Stožicah s 4:0 odpravila San Marino, ki na svetovni lestvici Fife zaseda zadnje, 210. mesto. Selektor Matjaž Kek je v začetno enajsterico uvrstil nekaj svežih imen, kapetanski trak pa je nosil Jasmin Kurtić. Priložnost so tako dobili tudi novinci Mario Jurčević, Sandi Lovrić in David Tijanić. Danes ni manjkalo tudi atraktivnih prijateljskih spopadov po Evropi, evropski prvaki Portugalci so se s Španci razšli brez zadetkov.

Sreda, 7. oktober, Stožice:

Slovenija : San Marino 4:0 (3:0)

Mitrović 17., 42., Vučkić 25./11m., Rep 48.

⏱️-62' | 🚨 Začetna postava Slovenije 🚨

Tokrat je selektor Kek nekoliko premešal začetno enajsterico. V vlogi kapetana Jasmin Kurtić. #SrceBije pic.twitter.com/XlWvS3f002 — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) October 7, 2020

Slovenski nogometaši bodo oktobra odigrali tri tekme. Danes so v praznih Stožicah s 4:0 odpravili San Marino in so tako uspešno opravili ogrevanje pred dvobojema lige narodov, ki sledita v nedeljo (v Prištini proti Kosovu) in sredo (v Kišinjevu proti Moldaviji). Selektor Matjaž Kek ponovno ni računal na najmočnejšo zasedbo. Slovenijo, ki je v Stožicah nastopila v premešani zasedbi, je v 17. minuti v vodstvo po podaji Jasmina Kurtića popeljal nogometaš Maribora Nemanja Mitrović, le osem minut kasneje pa je z bele točke na 2:0 povišal Haris Vučkić. Tik pred koncem prvega dela je izid prvega polčasa (3:0) z drugim zadetkom postavil Mitrović.

Drugi polčas se je za Slovence začel na podoben način kot se je končal prvi, saj je že v 48. minuti na 4:0 povišal Rajko Rep, s tem golom pa je postavil tudi končni rezultat obračuna.

Slovenija : San Marino, fotograf Grega Valančič/Sportida:

Torkov trening Slovenije v Stožicah, fotograf Grega Valančič/Sportida:

Zaradi zapletov z novim koronavirusom in karantenami v reprezentanci manjkajo legionarji iz Azije in ZDA, na testiranju je bil pozitiven Miha Zajc, reprezentanco pa je zaradi primerov okuženosti z novim koronavirusom pri Muri zapustil še Nino Kouter. Slovenija se je do zdaj s San Marinom pomerila petkrat in vselej zmagala brez prejetega zadetka. Skupna razlika v zadetkih znaša zdaj 20:0.

Remi Španije in Portugalske, Giroud stotič za galske peteline

Zaradi polfinalnih dvobojev dodatnih kvalifikacij za EP 2020, na katerem bo v četrtek nastopilo 16 reprezentanc, se je ponudil termin za prijateljska srečanja. Slovenija se je dogovorila s trenutno najslabšo izbrano vrsto na svetu, ki je nanizala še 40. poraz.

Evropska prvakinja Portugalska se je v sosedski poslastici pomerila s Španijo. To je jubilejni 40. obračun, ki pa se je končal brez zadetkov. Mnogi so v ospredju pričakovali dvoboj portugalskega kapetana in prvega zvezdnika Cristiana Ronalda, ki je pred kratkim v državnem dresu presegel mejo 100 zadetkov, ter 17-letnega dragulja Barcelone Ansija Fatija, ki je v ligi narodov postal najmlajši strelec za špansko izbrano vrsto vseh časov, a je Fati tekmo presedel na klopi za rezerve. Ronaldo je igral do 72. minute.

Olivier Giroud se je vpisal v klub 100. Foto: Reuters

Svetovna prvakinja Francija visoko vodi proti Ukrajini (5:1), napadalec Olivier Giroud pa je vpisal jubilejni 100. nastop za galske peteline, ob tem pa je dosegel dva zadetka. Nemci so remiziral s Turki (3:3), Švicarji so po preobratu izgubili proti Hrvatom (1:2), Italijani pa so brez nogometašev Juventusa, Napolija in Genoe razbili Moldavijo (6:0), ki je bila zadnja tekmica Kekove čete v ligi narodov in v Stožicah izgubila z 0:1. Nizozemce je po odhodu Ronalda Koemana, ki je postal trener Barcelone, neuspešno proti Mehiki vodil Frank de Boer, saj so Mehičani slavili z 1:0.

Spored prijateljskih tekem se bo nadaljeval tudi v četrtek, ko se bosta v otoškem derbiju spopadla Anglija in Wales. Selektor angleške reprezentance Gareth Southgate je že potrdil, da bo njegova ekipa četrtkovo odigrala brez nedisciplinirane trojke, ki je kršila vladne odloke v zvezi z novim koronavirusom. Tammy Abraham je pred dnevi priredil rojstnodnevno zabavo, na kateri sta bila tudi Ben Chilwell in Jadon Sancho.

Belgijo čaka dvoboj z eno najmočnejših afriških reprezentanc, Slonokoščeno obalo.