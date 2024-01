Slovenija prvič v ZDA, Kek bo preizkusil rekordno število novincev

Prijateljska tekma:

Sobota, 20. januar:

Američani in Slovenci brez največjih zvezdnikov

Američan hrvaških korenin Christian Pulisic, ki nastopa za AC Milan, je kapetan reprezentance ZDA. Foto: Reuters Slovenija bo prvič po letu 2010 na velikem tekmovanju nastopila prav letos. Na evropskem prvenstvu v Nemčiji. In znova jo bo vodil selektor Matjaž Kek. Mariborčan bo pripravljalni ciklus za Euro 2024 začel v San Antoniu. Z zasedbo, v kateri prevladujejo člani slovenskih klubov, se bo nameril na Američane. Tudi tekmeci iz Severne Amerike, ki redno nastopajo na največjih tekmovanjih, pa ne bodo računali na najboljše nogometaše.

Selektor Greg Berhalter je vpoklical le igralce iz lige MLS, tako da ne bo mogel računati na največje zvezdnike. Denimo kapetana Christiana Pulisica in Yunusa Musaha (oba AC Milan), Westona McKennieja in Timothyja Weaha (oba Juventus), Giovannija Reyno (Borussia Dortmund), Sergina Desta (PSV) in še bi lahko naštevali.

Kapetan slovenske reprezentance Jan Oblak je že v polnem pogonu z Atleticom in si ne more privoščiti potovanja v San Antonio. V četrtek je pomagal Atleticu do odmevne in zelo sladke pokalne zmage nad Realom (4:2). Foto: Reuters

Oslabljena pa bo tudi Slovenija. Manjkala bo večina junakov, ki je Kekovo četo v kvalifikacijah za Euro 2024 popeljala na tako želeno veliko tekmovanje. Tudi kapetan Jan Oblak, najboljši strelec v kvalifikacijah Benjamin Šeško, trenutno poškodovani dirigent obrambe Jaka Bijol in številni drugi legionarji, ki predstavljajo osrednjo moč slovenske izbrane vrste. Tako bo selektor Kek preizkusil številne novince. Tako veliko, kot jih bo zvečer, jih na eni tekmi ni še nikdar preizkusil, za to pa so poskrbele posebne okoliščine tekme, saj najboljši igralci zaradi obveznosti pri svojih klubskih delodajalcih niso mogli pripotovati v San Antonio.

Slovenski kandidati za nastop na tekmi v San Antoniu: Vratarji: Igor Vekić (Vejle/Dan), Klemen Mihelak (Mura), Denis Pintol (Olimpija Ljubljana); Branilci: Mitja Ilenič (New York City/ZDA), Žan Karničnik (Celje), Matija Kavčič (Bravo), Srđan Kuzmić (Viborg/Dan), Marcel Ratnik (Olimpija Ljubljana), Sven Šoštarič Karić (Maribor), Žan Zaletel (Viborg/Dan), David Zec (Celje); Zvezni igralci: Timi Max Elšnik (Olimpija Ljubljana), Jan Repas (Maribor), Tamar Svetlin (Celje), Luka Vešner Tičić (Koper), Mark Zabukovnik (Celje), Adrian Zeljković (Spartak Trnava/Slk); Napadalci: Nejc Gradišar (Rogaška), Matej Poplatnik (Bravo), Daniel Šturm (Domžale), Andres Vombergar (Al Itihad Kalba/ZAE).

Le pet Slovencev že zaigralo za reprezentanco

Žan Karničnik bo najbolj izkušen slovenski reprezentant na dvoboju v Teksasu. Foto: www.alesfevzer.com O tem, kakšno srečanje velja pričakovati zvečer, veliko pove že podatek o tem, koliko vpoklicanih reprezentantov na seznamih ZDA in Slovenije je sploh že zaigralo za A-reprezentanco. Med 25 vpoklicanimi Američani jih ima tako reprezentančne izkušnje le osem, največ nastopov je zbral branilec Cincinnatija Miles Robinson (27), pri Slovencih pa je med 21 igralci (nogometaš Aluminija Sandro Jovanović zaradi bolezni ni odpotoval na drugo stran velike luže) takšnih le pet.

Branilec Celja Žan Karničnik je za reprezentanco nastopil 24-krat, kapetan Olimpije Timi Max Elšnik desetkrat, zvezni igralec Maribora Jan Repas je pred leti zbral za Slovenije tri nastope, Andres Vombergar, ki se dokazuje v ZAE, je nastopil dvakrat, branilec Maribora Sven Šoštarič Karić, čigar oče Amir Karić je zaigral za Slovenijo na obeh velikih tekmovanjih, pa je edini nastop za izbrano vrsto doživel 4. junija 2021 proti Gibraltarju.

Slovenija se je prvič pomerila z ZDA na SP 2010 v Južni Afriki, kjer je po zadetkih Valterja Birse in Zlatana Ljubijankića po prvem polčasu v Johannesburgu vodila z 2:0, a so nato Američani v drugem polčasu rezultat izenačili na 2:2. Foto: Guliverimage