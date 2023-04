City odločno napada nov naslov prvaka, Arsenal po derbiju le še na +2

Manchester City je na derbiju kroga topničarje iz Londona hitro spravil v težave, v sedmi minuti tekme je udarila naveza Erling Haaland – Kevin De Bruyne. Sinjemodri so izpeljali bliskovito akcijo, Norvežan je na polovici igrišča prejel dolgo podajo iz kazenskega prostora Cityja, žogo le prepustil vtekajočemu belgijskemu reprezentantu, ki je odbrzel mimo Arsenalove obrambe in žogo poslal ob levi vratnici v mrežo gostov. Londonski vratar Aaron Ramsdale je bil nemočen.

Nemočen je bil vratar topničarjev tudi v 46. minuti, ko je po strelu z glavo njegovo mrežo zatresel John Stones (podajalec je bil De Bruyne). Sodnik je posumil na prepovedan položaj, po pregledu video posnetka pa je zadetek le priznal in domači so na odmor odšli z lepo prednostjo dveh golov. Haaland je imel v 53. minuti spet lepo priložnost za povišanje izida, a mu tako kot nekajkrat v prvem polčasu ni uspelo zatresti mreže gostov, je pa v 54. minuti spet asistiral De Bruyneju, ki je še drugič danes ukanil Ramsdala.

V 86. minuti so do gola le prišli tudi gostje, Leandro Trossard je izvajal kot, Rob Holding pa je z natančnim strelom žogo spravil za hrbet domačega čuvaja mreže Edersona. To je bilo premalo in prepozno za kakšen preobrat, za City je naposled zadel še Haaland in sinje modri so se veselili pomembne zmage, s katero so zaostanek za vodilnim Arsenalom na lestvici premier lige znižali na dve točki, ob tem, da ima odigrani dve tekmi manj.

V sredo je Chelsea, ki je v zadnjem času v veliki krizi, izgubil še proti Brentfordu (0:2), Liverpool je z 2:1 zmagal na gostovanju pri West Hamu. Krog bosta v četrtek sklenila Tottenham in Manchester United.

Angleško prvenstvo, 33. krog:

Torek, 25. april:

Sreda, 26. april:

Četrtek, 27. april: