Bo Guardiola učencu naslov speljal tik pred koncem?

Manchester City se pod vodstvom prekaljenega mačka Pepa Guardiole bori še na treh frontah. Po uspešni zmagi nad münchenskim Bayernom v ligi prvakov so se pretekli konec tedna z zmago s 3:0 proti Sheffield Unitedu uvrstili v finale pokala FA. Topničarjem v zadnjem delu sezone ne gre po pričakovanjih. V boju za naslov so pretekli petek s 3:3 remizirali s Southamptonom, kar je bil že tretji zaporedni remi za topničarje. Z zmago nad topničarji bi Manchester City tudi uradno prevzel nadzor nad razpletom letošnjega prvenstva. Ekipa, ki jo vodi Katalonec, je v letu 2023 na Etihadu odigrala 12 tekem in vseh 12 osvojila, pri tem pa na vsako dosegla vsaj dva zadetka – razen proti topničarjem, ko je bil za zmago v pokalu FA dovolj le gol.

Staro prekletstvo Manchester Cityja

Arsenal na Etihadu čaka spektakel, saj jim bo nasproti stal Erling Halaand, ki je na 28 tekmah dosegel 32 zadetkov in potrebuje le še gol, da bi podrl rekord v sezoni z 38 tekmami. Topničarji so proti Cityju izgubili vsako od svojih 11 tekem angleškega prvenstva od leta 2017, ko so remizirali z 2:2. V primeru jutrišnjega poraza pa bi se lahko Arsenal že predčasno poslovil od naslova, ki ga navijači čakajo že vse od leta leta 2004, ko so naslov zmagovalcev najmočnejše nogometne lige na svetu dvignili še z legendarnim Arsenom Wengerjem.

Bo Halaand podrl rekord po številu zadetkov? Foto: Reuters

Skrbi Artete

Če pri ekipi, ki jo vodi izkušeni Katalonec nimajo težav s poškodbami, na drugi strani Mikelu Arteti sive lase povzroča skrb glede obrambe, saj William Saliba še naprej počasi napreduje pri okrevanju po poškodbi hrbta. Francoski osrednji branilec naj bi torej izpustil sredino tekmo in najverjetneje tudi preostanek sezone. Norveškega čudežnega dečka Erlinga Hallanda bo tako na tekmi poskušal ustaviti Rob Holding, kar pa navijačem londonskega kluba ne vliva dobrega upanja. Manjkala bosta tudi Takehiro Tomijasu in Mohamed Elneny (poškodbi kolen). Granit Xhaka bo po bolezni najverjetneje nared za obračun, tekmo proti svojemu nekdanjemu klubu pa bosta verjetno začela tudi Gabriel Jesus in Oleksandr Zinchenko.

Pri Cityju je za tekmo vprašljiv le Nathan Ake, ki zdravi poškodbo stegna. Guardiola vseeno upa, da bo lahko računal na nizozemskega branilca, ki je dosegel zmagovalni gol na januarskem uspehu v pokalu FA nad zdajšnjim tekmecem Arsenalom.

"Če zmagamo, še nismo osvojili prvenstva"

Trenerja sta si pred tekmo znova laskala, veliko besed sta namenila tudi Haalandu, ki je na 42 tekmah v vseh tekmovanjih to sezono zabil 48 golov. "Ko pogledate številke, se z njim ne more nihče primerjati," je na novinarski konferenci pred dvobojem dejal Arteta. Trener Arsenala tekme ne vidi kot odločilne: "Če zmagamo, še nismo osvojili prvenstva. Zagotovo še ne." Guardiola tekmi vendarle daje večjo težo: "Vemo, zakaj igramo. Da bomo imeli še kaj v svojih rokah. Če zmagajo oni, bo vse odvisno od njih. Usoda bo v njihovih rokah. Če pa zmagamo mi, bo v naših rokah."

Nathan Ake Foto: Reuters

Učenec proti učitelju

Tekma ne bo posebna samo zaradi dveh ekip, ki krojita usodo angleškega prvenstva, temveč tudi zaradi strategov, ki bosta ob igrišču od svojih varovancev zahtevala zmagi. Gre za tekmo dveh prijateljev in nekdanjih sodelavcev Guardiole in Artete. Španca sta skupaj delovala tri leta in pol pri Cityju, s katerim sta dosegla dva naslova angleških prvakov in zmago v pokalu FA. Tako Guardiola kot Arteta torej recept za končni uspeh poznata, a bo mladi strateg Arsenala v sredo poskušal narediti vse, da svojemu mentorju kljub slabšim predstavam na zadnjih tekmah vseeno odnese letošnji naslov zmagovalcev Premier lige.