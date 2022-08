Prekinjene tekme med Brazilijo in Argentino ne bodo ponovili

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kvalifikacijske tekme južnoameriških nogometnih velesil Brazilije in Argentine, ki so jo septembra lani s kontroverzno odločitvijo lokalnih zdravstvenih oblasti prekinili, ne bodo ponovili, poroča nemška tiskovna agencija dpa. S tem je južnoameriška nogometna afera po skoraj letu dni le dobila epilog.

Septembra lani sta v Sao Paolu ekipi igrali kvalifikacijsko tekmo za uvrstitev na letošnje svetovno prvenstvo v Katarju. A kmalu po začetku so na igrišče prišli predstavniki lokalnih zdravstvenih oblasti in trdili, da so gostje iz Argentine kršili takratna protikoronska pravila.

Tekma sicer že takrat ni imela tekmovalnega pomena, saj sta si obe reprezentanci zagotovili nastop v Katarju. A krovna mednarodna zveza Fifa je sprva vztrajala, da jo morajo ponoviti, prvi termin so določili za mesec dni po prekinjenem dvoboju in proti obema zvezama sprožila disciplinski postopek. Tako brazilska zveza CBF kot Argentina AFA sta se pritožili na odločitev, da morata tekmo še enkrat igrati, a je Fifa to pritožbo aprila letos zavrnila.

Zdaj so vse tri strani le dosegle dogovor. Kot poroča dpa, se je Fifa strinjala, da tekme ni treba igrati in da lahko reprezentanci v pripravah na SP po svoji volji izbirata nasprotnike na prijateljskih tekmah. Zvezi pa bosta plačali denarno kazen, po sporočilu AFA po 150.000 švicarskih frankov.

Argentina bo v skupini na SP igrala z Mehiko, Poljsko in Savdsko Arabijo v skupini C, Brazilija pa s Srbijo, Švico in Kamerunom v skupini D.

