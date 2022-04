Brazilci prvi favoriti vodilnih stavnic

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko so organizatorji svetovnega prvenstva v nogometu v Katarju objavili žreb skupin; prva tekma v Dohi bo 21. novembra Senegal - Nizozemska, so vodilne svetovne stavnice imenovale Brazilce za prve favorite. Na stavnicah selecao vodi v boju za svetovno zvezdico s kvoto 5; če na Brazilijo stavite 1 evro, jih ob morebitni zmagi dobite 5.

Varovancem selektorja Titeja na stavnicah s kvoto 6 sledijo svetovni prvaki iz Rusije 2018 Francozi, nato Angleži in Španci (obe reprezentanci imata kvoto 7), piše hrvaška tiskovna agencija Hina.

Prvo peterico favoritov na stavnicah zaokrožujejo Nemci s kvoto 9, nato sledijo Argentinci (10), Belgijci (12) in Portugalci (14). Svetovni podprvaki Hrvati so na 11. mestu in imajo kvoto 50.

Najmanj možnosti za svetovni naslov imata glede na stavnice Nova Zelandija (2000) in Kostarika (1500), ki se sicer na mundial še nista uvrstili, ampak bosta igrali v dodatnih kvalifikacijah.