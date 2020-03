Predsednik japonske nogometne zveze okužen z novim koronavirusom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Danes sem dobil izvid, ki je potrdil, da sem pozitiven na okužbo z novim koronavirusom," je sporočil 62-letni nekdanji japonski nogometni reprezentant.

Tashima se je 3. marca udeležil letnega kongresa Evropske nogometne zveze (Uefa) v Amsterdamu na Nizozemskem. Dan pred tem je na sestanku Uefe predstavil japonsko kandidaturo za organizacijo svetovnega prvenstva v nogometu za mlajše članice do 23 let. Pred tem je bil tudi na rednem letnem srečanju mednarodnega odbora za nogometna pravila (IFAB) 29. februarja na Severnem Irskem v Belfastu.

"V Amsterdamu in Evropi na začetku marca raven previdnosti ni bila na takšni ravni, kot je v tem trenutku. Vsi so se še vedno pozdravljali z objemi, rokovanjem in poljubi na lica," je dejal Tashima v izjavi za javnost.

Prvi mož japonskega nogometa se je nato odpravil tudi v Združene države Amerike, kjer je nabiral podporo za japonsko kandidaturo za SP za ženske U-23, preden se je 8. marca vrnil domov na Japonsko.