Prošnja tovarnam avtomobilov: izdelajte nam ventilatorje

Britanska vlada je za pomoč pri izdelavi ventilatorjev, nujnih za pomoč obolelim s koronavirusom, prosila avtomobilske proizvajalce, ki svoje avtomobile izdelujejo na Otoku. Ford, Jaguar Land Rover in Honda so že potrdili, da so jih kontaktirali vladni uslužbenci, in razmišljajo, kako bi lahko spremenili proizvodnjo za izdelavo nujno potrebnih ventilatorjev.

Med prvimi so pogovore z vlado potrdili pri skupini Jaguar Land Rover. ''Kot britansko podjetje bomo seveda storili vse, kar lahko, da podpremo našo skupnost v teh časih brez primere,'' je povedal tiskovni predstavnik skupine JLR. Vladni uslužbenci so kontaktirali tudi Ford, kjer za zdaj še preučujejo ponudbo. Ameriški proizvajalec ima dve tovarni v Veliki Britaniji, kjer so v letu 2019 izdelali 1,1 milijona motorjev. Eno od njih, tovarno Bridgend, nameravajo letos zapreti. Honda ima svojo tovarno v Swindonu, kjer na letni ravni izdelajo 110 tisoč avtomobilov. Tudi oni preučujejo ponudbo in iščejo možnosti, kako bi lahko začeli izdelavo ventilatorjev, ki so ključni pripomoček pri kritično obolelih s koronavirusom. Kot zadnji so ponudbo vlade prejeli tudi pri skupini PSA.

Kako bi lahko v nekaj dneh sploh spremenili proizvodni proces?

Številni so se ob tej potezi spraševali, kako je sploh mogoče v nekaj dneh spremeniti proizvodno linijo, da bi avtomobilski proizvajalec lahko začel izdelovati medicinsko opremo. Pri tem bi bilo treba namestiti dele drugih mednarodnih proizvajalcev opreme in največje vprašanje ostaja – kako bi lahko ekspresno dobili potrebne certifikate?

Med najbolj očitnimi možnostmi je prevzem vojaških pravil, ki jih lahko tovarna uporabi v kriznih obdobjih. Britanska industrija ima zato primerno zakonsko varovalko, a na koncu je to najmanjši del problema. V ventilatorje bi bilo treba vgrajevati tudi elektronske komponente.

Robert Harrison, profesor avtomatiziranih sistemom na univerzi v Warwicku, je dejal, da bi bila izdelava ventilatorjev ogromen projekt, ki bi potreboval več mesecev priprav za začetek proizvodnje. ''Morali bi narediti posebno proizvodno linijo ter izobraziti delavce za delo in testiranje izdelka,'' je dejal Harrison. Dodal je še, da bi bila dobava različnih delov, kot je elektronika, ventilov ali zračnih turbin, zelo težka naloga. Gre za zelo sofisticirano napravo, ki mora delovati brezhibno v vseh pogojih – od njenega delovanja so odvisna življenja.

Boris Johnson je proizvajalce avtomobilov v Veliki Britaniji prosil, ali bi lahko začeli proizvodnjo ventilatorjev, ki pomagajo pri zdravljenju bolnikov, okuženih s koronavirusom. Foto: Reuters

Drugi ventilatorje kupujejo, Britanci upajo na lastno proizvodnjo

Številne države imajo premalo teh ventilatorjev, zato jih kupujejo pri drugih državah ali pa pri dobaviteljih, ki jih še imajo na zalogi. Britance je koronavirus v zadnjih dneh močno prizadel. Do včeraj je bilo okuženih že 1.372 ljudi, umrlo jih je 35. Zaradi pospešenih ukrepov zajezitve širjenja virusa ne želijo kupovati ventilatorjev pri drugih, Boris Johnson bi jih rad izdeloval doma. S tem bi proizvajalcem avtomobilov vsaj malenkost lahko pomagal povrniti izgube, ki bodo nastale zaradi epidemije.