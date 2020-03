Spremenjen spored na Planetu prinaša več novic, pa tudi vadbo doma

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Razglašena karantena vpliva tudi na spored Planet TV. Da bi v teh dneh gledalce in gledalke čim bolje informirali, lahko najbolj aktualne novice na Planetu spremljate že ob 14. uri, ob 14.30 pa bo za boljše počutje poskrbela oddaja, ob kateri bomo doma telovadili.

Epidemija koronavirusa in ukrepi, ki jih je sprejela država, vplivajo tudi na vsebine na Planetu. Zadnje novice bomo gledalcem in gledalkam med tednom sporočali vsako polno uro od 14. do 18. ure, aktualne novice lahko preverite tudi na spletnem mestu Siol.net.

Z današnjim dnem bo ob 14.30 na Planetu posebna oddaja z dobro znanim trenerjem Andrejem Milutinovičem, ki bo poskrbel za "telovadbo s kavča", torej vadbo, pri kateri lahko sodelujete doma in tako med karanteno bolje poskrbite za svoje psihofizično stanje. Vaje bodo objavljene tudi na Siol.net.

V ponedeljek in torek ob 20. uri na sporedu ostaja kviz Milijonar, ki je bil posnet vnaprej, v torek ob 21. uri pa bo premierno na sporedu oddaja Preživetje v divjini z mojstrom preživetja Branetom T. Červekom. Tudi ta oddaja je nastajala v času pred epidemijo in bo v naše domove v teh družbeno izoliranih trenutkih prinesla drugačen pogled na naravo in na našo vlogo v njej.

Petkov večer ostaja v znamenju satire z oddajo Ta teden z Juretom Godlerjem, ki jo snemamo brez občinstva in ob okrnjeni ekipi, ki skrbi za primerno razkuženo opremo. Zabavna glasbena oddaja Pri Črnem Petru se seli na dobro znani sobotni večer, ko bo ekipa v naše domove ob 20. uri prinesla dobrodošlo razvedrilo. V ponedeljek, 23. marca, pa bo ob 21. uri na Planetu nova komična serija Srečno samski, v kateri igrajo Živa Selan, Matej Puc, Aleksandra Balmazović, Iva Krajnc Bagola, Primož Vrhovec in drugi.

Oddaje, ki ostajajo na sporedu, so bile posnete vnaprej ali pa snemanje poteka ob skromni ekipi in strogih varnostnih kriterijih v skladu s smernicami preprečevanja širitve koronavirusa. Ob spoštovanju vseh ustreznih ukrepov se s sodelavci trudimo v tej resni situaciji ne le zagotoviti vse potrebne informacije, ampak tudi razvedrilne vsebine, ki jih v teh trenutkih prav tako potrebujemo. Ostanimo doma in pazimo nase.

