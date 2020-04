Predsednik Brescie okrcal Uefo: Pri nas mrtve odvažajo s tovornjaki

Predlog Uefe, ki intenzivno preučuje vse možnosti za nadaljevanje tekmovanja in načrtuje nadaljevanje ligaških tekem tudi v mesecu juniju in juliju, je označil za "neizvedljiv in neodgovoren", po njegovem mnenju pa je tudi nespoštljiv do prebivalcev, ki jih je prizadela pandemije novega koronavirusa.

"Živim v Brescii, kjer mrtve odvažajo s tovornjaki. Tako veliko mrtvih imamo. Smo v središču pandemije," je dejal Cellino in dodal, da so junijski in julijski termini ligaških tekem povsem nesmiselni in bi povzročili dodatne kaotične razmere.

Italijanska serie A je bila prekinjena 9. marca. Po 26. krogih je v vodstvu Juventus, ki ima točko prednosti pred Laziom in devet pred tretjeuvrščenim Interjem iz Milana. Na zadnjih treh mestih so Lecce, Spal in Brescia.

Uefa je na sredini videokonferenci z vsemi 55 članicami potrdila odločitev, da bodo zaradi pandemije novega koronavirusa vse reprezentančne tekme, ki so bile na sporedu do konca junija, preložene za nedoločen čas. Prav tako so do nadaljnjega prekinjena tudi klubska tekmovanja, vključno z ligo prvakov in evropsko ligo.

Na klubski ravni bo tudi več fleksibilnosti, tudi kar zadeva licenciranje in finančni "fair play". "Izvršni odbor Uefe podpira predlog, da se da članicam več časa za licenčne postopke, dokler pač ne bo na novo definiranih Uefinih klubskih tekmovanj za novo sezono.

