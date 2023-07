Nogomet ni le najbolj priljubljeni šport in najpomembnejša postranska stvar na svetu, ampak tudi ogromen posel. Na zelenici potekajo obračuni, na katerih se odloča o velikih zneskih. Zato je jeza tistih, ki vlagajo v nogomet in sestavljajo drage zvezdniške zasedbe, po tekmah, na katerih ostanejo brez želenega rezultata zaradi ''spornih'' sodniških odločitev, še kako izrazita. Podobno velja za navijače, zlasti tiste, ki doživljajo nogomet s posebno strastjo.

Odkar lahko sodnikom pri odločitvah priskoči na pomoč tehnologija VAR in je kamer, ki snemajo dogodke na igrišču, vedno več, naj bi nejasnostim in napakam pri določanju prepovedanega položaja odklenkalo, a pri tem trpijo drugi deli nogometnega spektakla. Igra je vse prevečkrat prekinjena, nogometašem in vsem zbranim tako na stadionih kot tudi televizijskimi zasloni pa parajo živce odločitve, pri katerih v prid sodnikov odloča neizmerna malenkost, na primer en ali dva centimetra. In je zaradi tega manj zadetkov.

Wenger: To moramo spremeniti

Arsene Wenger je pri Fifi šef oddelka za globalni razvoj nogometa. Foto: Reuters To je dalo še kako misliti Arsenu Wengerju, legendarnemu nogometnemu strokovnjaku, ki je svojčas spadal med najboljše trenerje na svetu in popeljal londonski Arsenal do številnih podvigov. Francoz je na svoji trenerski poti vodil tudi Slovenca, pri Nancyju je pred skoraj štirimi desetletji sodeloval z Adrijanom Fegicem, v zadnjih letih pa se je prelevil v vlogo funkcionarja s posebno nalogo. Skrbi za razvoj nogometne igre in razmišlja o novostih. Pri svetovni krovni zvezi opravlja vlogo šefa oddelka za globalni razvoj nogometa, o tem, kako bi bilo obstoječih zagat in polemik glede prepovedanega položaja bistveno manj, pa ima že dalj časa pripravljen revolucionaren predlog.

''Ljudje so sistemu VAR najbolj zamerili pravilo prepovedanega položaja. Dogaja se namreč, da so bili zadetki razveljavljeni zaradi nekaj milimetrov ali pa dobesedno zaradi nosa in to vse zaradi tega, ker lahko igralec teoretično zabije zadetek tudi z nosom. To moramo spremeniti. Lahko spremenimo pravilo. Moj predlog je, da napadalec ni v nedovoljenem položaju, če je s katerimkoli delom telesa, s katerim lahko doseže zadetek, v liniji z branilcem. Tudi v primeru, če je preostali del napadalčevega telesa pred branilcem,'' je pojasnil 73-letni Francoz.

Wengerjevo pravilo:

Če velja do danes pravilo, da je nogometaš v nedovoljenem položaju, če je v trenutku, ko z žogo igra njegov soigralec, na nasprotnikovi polovici igrišča s celim telesom in je pred igrano žogo z delom telesa, s katerim lahko doseže zadetek, bližje prečni črti kot predzadnji obrambni igralec, pa Wenger predstavlja radikalno spremembo.

Po novem bi bil lahko napadalec vsaj z enim delom telesa vzporedno z branilcem, s preostalim delom telesa pa celo pred njim. To bi bila zelo dobrodošla novica za napadalce, saj bi sodniki označili nedovoljeni položaj šele takrat, ko bi bili z zadnjim delom svojega telesa pred najbližjim delom telesa branilca.

Začelo se bo na Švedskem

Prepovedan položaj v nogometu že dolgo časa buri duhove. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Želja, da bi ga Fifa preizkusila na lanskoletnem spektaklu, svetovnem prvenstvu v Katarju, se mu ni uresničila. So pa pri Fifi njegovemu predlogu prisluhnili malce pozneje. Tako so pri svetovni nogometni krovni zvezi prižgali zeleno luč za preizkus spremenjenega pravila v praksi. Začelo naj bi se na Švedskem na tekmah v mladinskih kategorijah in v ženskih ligaških tekmovanjih, nadaljevalo pa na Nizozemskem in v Italiji.

In kdo ve, če bodo rezultati pozitivni, bi lahko sledile spremembe tudi na tistih tekmah, kjer se delijo največje nagrade. To pa bi pomenilo, da bi se nogomet, kakršnega poznamo danes, bistveno spremenil. Zlasti v primeru branilcev, ki bi se morali hitro prilagoditi na novo realnost, ta bi bila bistveno bolj naklonjena napadalcem, posledično temu pa tudi želji, da bi se z upoštevanjem Wengerjevega pravila na tekmah večkrat zatresle mreže.