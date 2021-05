Pred zaključkom Eura v Stožicah posadili drevesa za boljši zrak in igro

Med 31. majem in 6. junijem bo na sporedu še zaključni del nogometnega evropskega prvenstva do 21 let, ki ga gostita Slovenija in Madžarska. Ob številnih obrobnih dogodkih sta Nogometna zveza Slovenije (NZS) in Mestna občina Ljubljana danes v Stožicah, kjer bo tudi finale, posadili 21 dreves.

Drevesa, rdečelistne javorje, so posadili ob Vojkovi cesti in Dimičevi ulici, zadnjega pa sta simbolično posadila predsednik NZS Radenko Mijatović in ljubljanski župan Zoran Janković. EP je sicer podprto tudi s kampanjo javnega osveščanja Čistejši zrak, boljša igra in ta akcija sajenja dreves se bo nadaljevala 2. junija, ko bodo drevesa posadili še v Mariboru, so sporočili z NZS.

Že v prvem delu prvenstva pa sta za nova drevesa bogatejši postali preostali mesti gostiteljici prvega dela tekmovanja v Sloveniji, Koper in Celje.

Predsednik NZS vabi na tekme

Predsednik NZS je ob tem še podaril štiri vstopnice za prihajajoče evropsko prvenstvo do 21 let ter s to simbolično gesto povabil Ljubljančane na ogled tekem.

"Vse vabim, da se udeležite teh dveh tekem (četrtfinalne med Portugalsko in Italijo in finalne; op. p.). Posebej finalne, ki bo pokazala, kaj lahko pripravi Slovenija, kaj lahko pripravi Ljubljana. Verjamem, da lahko skupaj pripravimo finale, ki bo navdušil in odmeval povsod," je ob slavnostnem dogodku dejal Janković.

Na EP je v igri še osem ekip, 31. maja bo ob 18. uri v Mariboru četrtfinalni obračun Španije in Hrvaške, ob 21. uri pa še dvoboj Portugalske in Italije v Stožicah v Ljubljani. Ljudski vrt bo nato sredi naslednjega tedna gostil še en polfinalni dvoboj, medtem ko bo veliki finale na sporedu v Ljubljani 6. junija.

Razstava na Kongresnem trgu

Obenem je NZS pred kratkim v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana in Javnim zavodom za Turizem Ljubljana na Kongresnem trgu odprla razstavo Mladi upi, ki poteka v sklopu evropskega prvenstva do 21 let.

"Razstava prikazuje prihodnost slovenskega in ljubljanskega nogometa, saj so na panojih prikazane akcijske fotografije obetavnih nogometašev, ki prihajajo iz Ljubljane z okolico oziroma so pomemben del ljubljanskih klubov. Vsi predstavljeni nogometaši so ob tem tudi člani mlajših slovenskih reprezentančnih selekcij," so zapisali pri NZS.

