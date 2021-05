Vstopnice za izločilne boje že v prodaji

V ponedeljek se bo začel še zadnji del nogometnega evropskega prvenstva do 21 let. V igri za naslov je še osem ekip, tekme pa bodo tudi v Ljubljani in Mariboru. Na tribunah bodo lahko tudi gledalci, vstopnice za odločilne obračune so že na voljo.

Vstopnice za boje bodočih nogometnih zvezdnikov je moč dobiti s spletnim nakupom (https://www.cts.eventim.si/campaign/uefaunder21) ali na prodajnih mestih Petrola, v trgovini NZS na Mestnem trgu v Ljubljani ter štiri ure pred tekmo na blagajni stadiona, so sporočili z Nogometne zveze Slovenije (NZS).

Za vstop na stadione bodo gledalci morali izpolnjevati pogoje PCT. Hitro testiranje za novi koronavirus bo brezplačno omogočeno na dan posamične tekme EP do 21 let na stadionih v Mariboru (od 10.00 naprej) in Ljubljani (od 13.00). Vstop na stadion pa bo mogoč z negativnim rezultatom testa, ki ni starejši od 72 ur.

Polfinale v Mariboru, finale v Ljubljani

Na EP je v igri še osem ekip, v ponedeljek bo ob 18. uri v Mariboru četrtfinalni obračun Španije in Hrvaške, ob 21. uri pa še dvoboj Portugalske in Italije v Stožicah v Ljubljani. Ljudski vrt bo nato sredi naslednjega tedna gostil še en polfinalni dvoboj, medtem ko bo veliki finale na sporedu v Ljubljani 6. junija.

Preostala četrtfinalna para, ki bosta igrala v Budimpešti in Szekesfehervarju, sta Nizozemska - Francija in Danska - Nemčija.

Osem igralcev zabilo po dvakrat

V prvem delu, kjer je igrala tudi Slovenija in v skupini s Španijo, Italijo in Češko zasedla zadnje mesto, so po dva gola dosegli Danec Anders Dreyer, Francoz Odsonne Edouard, Nemca Ridle Baku in Lukas Nmecha, Italijan Patrick Cutrone, Nizozemec Cody Gakpo, Portugalec Francisco Trincao in Španec Daniel Gomez Alcon, ki so za zdaj najboljši strelci turnirja.

