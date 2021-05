Nadaljevanje EP do 21 let brez Slovencev, a z zanimivimi obračuni in navijači

V Sloveniji in na Madžarskem se bo v ponedeljek nadaljevalo evropsko prvenstvo za nogometaše do 21 let. Slovenska izbrana vrsta je tekmovanje zaključila marca po skupinskem delu in oder prepustila najboljšim osmim reprezentancam. Po dvomesečnem premoru izrazitih favoritov ni, bodo pa za razliko od prvega dela tokrat na tribunah navijači.

Z novimi sprostitvami ukrepov za zajezitev in obvladovanje covida-19 so namreč gledalci ponovno dovoljeni na športnih prireditvah. Na stadionih bo treba spoštovati preventivne ukrepe nošenja mask in spoštovanja medsebojne razdalje, tekme pa si bodo lahko v živo ogledali le gledalci, ki izpolnjujejo enega od predpisanih pogojev - da so bolezen preboleli, so cepljeni ali pa so opravili testiranje.

Pristaši nogometa si bodo lahko izločilne boje na slovenskih tleh ogledali v Mariboru in Ljubljani, prodaja vstopnic pa je stekla konec preteklega tedna.

V četrtfinalu v Ljudskem vrtu in Stožicah bo cena vstopnic prve kategorije 7, druge pa 5 evrov, za ogled polfinalne tekme v Mariboru pa bo treba odšteti 10 oz. 8 evrov za obe kategoriji. Cene vstopnic za finale v Stožicah bodo 15 oz. 13 evrov. Določeno število navijačev so si sicer pri Evropski nogometni zvezi (Uefa) želeli v prvem, skupinskem delu tekmovanja, a organizatorji takrat niso dobili zelene luči ne od madžarskih ne od slovenskih oblasti.

Slovenci so se poslovili po rednem delu tekmovanja. Foto: Vid Ponikvar

Slovenska izbrana vrsta nemočna v skupini B

Slovenska izbrana vrsta bi pomoč s tribun še kako potrebovala, saj je bila v razmerju do evropskih velikanov Špancev in Italijanov razlika v kakovosti očitna. Varovanci Milenka Aćimovića so se ob tem enakovredno kosali s češkimi vrstniki, Španci in Italijani pa so bili premočni v lovu na dve vstopnici, ki sta vodili v izločilne boje.

Slovenska mlada reprezentanca je za uvod v prvenstvo v Mariboru izgubila proti Španiji (0:3), nato v Celju remizirala proti Čehom (1:1), za konec pa je morala priznati premoč še Italijanom (0:4) v Ljudskem vrtu.

Iz skupine B sta v nadaljnje tekmovanje napredovali Španija in Italija, na slovenskih tleh, v Kopru in Ljubljani pa so se merili še v skupini D. Tam je po pravi drami v zadnjem krogu v izločilne boje napredovala Hrvaška, medtem ko sta izpadli Švica in Anglija.

Portugalci poleg Špancev prikazali največ

Španci bodo imeli na papirju najlažje delo med osmimi najboljšimi, saj jim bo v Ljudskem vrtu nasproti stala četa Igorja Bišćana. Hrvaška se nazaj v Slovenijo ne podaja tako spremenjena kot španska. Selektor Luis de la Fuente je izkoristil možnost prav vseh menjav, saj so Špance zdesetkale poškodbe in slabša forma nekaterih članov izbrane vrste. Specifično prvenstvo, ki poteka v velikem časovnem razmaku v dveh delih, bo pokazalo, ali je utečen sistem igre pri Špancih dovolj za nemoteno nadaljevanje eura za mlade.

Portugalci so poleg Špancev pokazali največ. Foto: Grega Valančič/Sportida

Premočno najboljša je bila v skupini D Portugalska, ki jo stavnice uvrščajo med tri glavne favorite za končno slavje. Varovanci Ruija Jorga so v Ljubljani in Kopru igrali poletno, tehnično in taktično dovršeno, v četrtfinalu pa jih po dvomesečnem premoru v ljubljanskih Stožicah čakajo Italijani. Ti so sicer remizirali proti Španiji in Češki v slovenski skupini B ter razbili Slovenijo v zadnjem krogu, v četrtfinalu pa bo proti močnemu tekmecu dokončno jasen domet mladih azzurrov.

Poleg Španije in Portugalske najvišje kotirajo mladi Francozi, ki pa so si v skupini C privoščili poraz proti Dancem in nato v izločilne boje napredovali z drugega mesta. Ekipo so malenkost spremenili, v Budimpešti, kjer bodo igrali v četrtfinalu, pa bodo lahko računali na v prihodnji sezoni nogometaša Bayerna Dayota Upamecana. Ta je v reprezentanci zamenjal Julesa Koundeja iz Seville.

V četrtfinalu mlade galske peteline v madžarski prestolnici čaka Nizozemska. Slednja poleg Nemčije ni bila prepričljiva v skupini A na Madžarskem, kjer so poleg gostiteljev igrali še Romuni. Skozi šivankino uho sta tako Nizozemska kot Nemčija prišli do četrtfinala v troboju z Romuni, oranžne pa je rešila predvsem visoka zmaga v zadnjem krogu proti gostiteljem Madžarom (6:1), ki so končali na dnu kot druga gostiteljica prvenstva - Slovenija.

Skromni Nemci računajo na Wirtza

Nemci se kot drugouvrščeni v skupini A nadejajo boljših nastopov kot marca. V drugem delu prvenstva bodo močnejši za enega najboljših najstnikov na svetu, Floriana Wirtza iz Bayer Leverkusna. Mladenič v prvem delu prvenstva ni igral, saj je bil takrat del članske reprezentance. Nemci v četrtfinalnem obračunu v Szekesfehervarju proti čvrstim Dancem, v prvem delu niso oddali niti točke, upajo, da bo po transfermarktu 45 milijonov evrov vredni vezist jeziček na tehtnici v sicer ne ravno prepričljivi nemški vrsti.

Neprepričljivi Nemci stavijo na Floriana Wirtza. Foto: Guliverimage

Danci so na drugi strani ena od dveh reprezentanc, ki v prvem delu ni prejela niti zadetka. Zmage nad Francijo, Rusijo in skromno Islandijo pa jo postavljajo v vlogo skritega favorita. Danci so sicer ena izmed treh preostalih izbranih vrst, ki še ni slavila na prvenstvih do 21 let, ki jih Uefa prireja od leta 1978 (prva zmagovalka je bila Jugoslavija). Poleg njih so tu še Hrvati in Portugalci, medtem ko so rekorderji Italijani s petimi naslovi. Sledijo branilci naslova Španci s štirimi, po dva pa imata od preostalih udeležencev četrtfinala še Nemčija in Nizozemska. Francozi se lahko pohvalijo z enim naslovom.

V polfinalu se bosta v četrtek, 3. junija, udarili zmagovalki obeh polfinalnih obračunov iz obeh držav gostiteljic, finale pa bo v nedeljo, 6. junija, v Ljubljani.

Spored, Izločilni boji: Četrtfinale:

Ponedeljek, 31. maj:

18.00 Nizozemska - Francija (Budimpešta) Č1

18.00 Španija - Hrvaška (Maribor) Č3

21.00 Danska - Nemčija (Szekesfehervar) Č2

21.00 Portugalska - Italija (Ljubljana) Č4 Polfinale:

Četrtek, 3. junij:

18.00 Č3 - Č4 (Maribor) P1

21.00 Č1 - Č2 (Szekesfehervar) P2 Finale:

Nedelja, 6. junij:

21.00 P2 - P1 (Ljubljana)