Pred Interjem so pestri zadnji dnevi poletne tržnice

Mauro Icardi je pri Interju prečrtan, so še enkrat sporočili iz kluba in na laž postavili njegovo ženo Wando Nara.

Mauro Icardi je pri Interju prečrtan, so še enkrat sporočili iz kluba in na laž postavili njegovo ženo Wando Nara. Foto: Getty Images

Njegova zastopnica in tudi žena, Wanda Nara, je konec prejšnjega tedna rekla, da si Mauro Icardi želi ostati član Interja, a dan za tem, če je bila res iskrena, doživela hladno prho. Iz Interja so sporočili, da na svojega kapetana definitivno ne bodo več računali. Ob tem iz Milana prihajajo vesti, da še niso obupali nad poslom z Alexisom Sanchezom. Očitno bo v zadnjih dneh poletne nogometne tržnice pri Interju pestro.

"Zavrnil je vse ponudbe, saj si želi ostati pri Interju. Zanj so se zanimali številni klubi, a jasno je le to, da stoodstotno želi ostati pri Interju," je pretekli konec tedna o svojem možu in hkrati klientu Mauru Icardiju, nekoč najboljšemu strelcu in kapetanu Interja, povedala Wanda Nara. Njegova žena, katere besede so v preteklosti že nekajkrat vnesle nemir v Inter in si tudi sama lasti precej zaslug, da se je argentinski zvezdnik znašel na stranskem tiru, je ob tem namignila, da so tudi v vrhu kluba pripravljeni na spravo.

Nekdanji kapetan Milančanov, ki ga je v tej vlogi nasledil Samir Handanović, je že celo poletje na izhodnih vratih Interja, povezujejo ga s številnimi klubi (predvsem z Juventusom in Napolijem), a je še vedno v Milanu. Številko 9, ki jo je nosil na hrbtu, je nasledil 65-milijonski nakup iz Manchester Uniteda Romelu Lukaku. Toda potem, ko je bila Icardiju dodeljena številka 7 in se je znašel na seznamu številk, ki jih bodo nogometaši Interja nosili v novi sezoni, je marsikdo zastrigel z ušesi in pomislil tudi na scenarij, po katerem bi 26-letni strelec 124 golov v majici Interja, ki je njegov član že od 20. leta, lahko ostal.

Po besedah njegove žene je bilo takšnih verjetno še več, a je Icardija in njegov tabor kmalu ohladil direktor Interja. "Zanikam, da je kdorkoli v Interju Icardiju dejal, naj ostane v klubu. To zadevo smo že zdavnaj razjasnili," je povedal Beppe Marotta in zadevo Icardi, če se ne bo zgodilo kaj nepredvidljivega, dokončno zaključil.

Alexis Sanchez ostaja želja, pogovori še tečejo

Odgovor na to, ali bo zvezdniški Argentinec res odšel (zanj naj bi bili še vedno najbolj ogreti pri Napoliju), bomo dobili do ponedeljka ob osmi uri zvečer, ko bo nad poletno nogometno tržnico zastor padel tudi na Apeninskem polotoku. Do takrat bomo izvedeli tudi to, ali se Interju, ki je silovito začel novo prvenstveno sezono in v ponedeljek v prvem prvenstvenem krogu doma s 4:0 odpihnil Lecce, letos poleti obeta še kaka zveneča okrepitev. Že nekaj dni je v igri še en posel z Manchester Unitedom, iz katerega so Milančani že pripeljali Lukakuja. Zdaj si želijo še na Old Traffordu odpisanega Alexisa Sancheza.

Čilenca si želijo sposoditi, a si ob tem ne morejo privoščiti njegove visoke plače. Ta naj bi bila sicer nekoliko manjša od 16 milijonov evrov na leto, kot se je pisalo. V njegovi pogodbi naj bi bila namreč zapisana tudi klavzula, po kateri se letna plača zmanjša za 25 odstotkov, če se ekipa ne uvrsti v ligo prvakov, kar se je v prejšnji sezoni tudi zgodilo. Toda tudi 12 milijonov na leto je za Inter, udeleženca lige prvakov v novi sezoni, veliko preveč, zato vztrajajo pri le petih milijonih, ki so jih pripravljeni ponuditi. Preostanek Sanchezovih osebnih prejemkov bi morali zagotoviti Angleži. Razen, če seveda sam ne bi pristal na nekoliko nižjo plačo, kar pa naj ne bi bil pripravljen storiti. Potem je tu še višina odškodnine, ki bi jo morali po enem letu za Sancheza plačati, da bi ga dokončno odkupili. Inter ponuja 15 milijonov, Manchester United naj bi vztrajal pri vsaj petih več. Še šest dni pestrega dogajanja se obeta v pisarnah Interja …