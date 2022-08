Portugalci žalujejo: Odšel je mali genij

Chalana je igral na položaju napadalnega vezista, pravili so mu "mali genij". "To je zelo žalosten dan za vse navijače Benfice in ljubitelje nogometa. Odšel je mali genij, eden največjih in večnih simbolov kluba," so agencije povzele besede predsednika Benfice Ruija Coste.

Chalana je za prvo ekipo Benfice debitiral leta 1976 pri 17 letih in 25 dneh, s čimer je bil dotlej najmlajši igralec, ki je zaigral v prvi portugalski ligi. Za Benfico je igral do leta 1984, po tem, ko je s Portugalsko prišel do polfinala evropskega prvenstva, pa je prestopil v Bordeaux, kjer je bil tri leta. Potem se je vrnil v Benfico in zanjo igral do leta 1990.

"Bil je eden najboljših portugalskih nogometašev vseh časov," pa je dejal selektor Portugalske Fernando Santos.