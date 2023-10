Poljski Legii kazni po nasilju na tekmi konferenčne lige

Evropska nogometna zveza Uefa je osem dni po nasilju na tekmi konferenčne lige med nizozemskim AZ Alkmaarjem in poljsko Legio poljskemu klubu izrekla prve kazni. Klubu iz Varšave so naložili plačilo globe v višini 15.000 evrov, ob tem bodo nogometaši Legie naslednjo evropsko tekmo v gosteh odigrali brez poljskih navijačev na tribunah.

Kot so ob tem zapisali pri Uefi, gre za odločitev o kaznovanju, ki je ločena od tekoče preiskave incidentov, ki so se zgodili po tekmi.

Poljska Legia bo naslednjo tekmo v gosteh v konferenčni ligi igrala pri Zrinjskem v Mostarju v Bosni in Hercegovini 26. oktobra.

Nasilje je izbruhnilo že pred začetkom tekme 5. oktobra v Alkmaarju, ko so navijači Legie vdrli na stadion skozi glavni vhod in pri tem napadli redarje in pripadnike nizozemske policije, enega policista naj bi zbili do nezavesti in je potreboval zdravniško pomoč. Policija je uporabila solzivec, da bi razgnala navijače, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Pripadniki navijaške skupine Legie so med napadom policistom odvzeli tudi številne pendreke in razpršila s poprovim koncentratom. Številni navijači so tako vstopili na stadion brez vstopnic oziroma povsem nenadzorovano.

Foto: Guliverimage

Nizozemska policija je po tekmi, ki so jo domačini dobili z 1:0, odvzela prostost dvema nogometašema Legie po pretepu z organi pregona. Aretirali so Radovana Pankova in Josueja Pesqueiro in ju zaslišali, preden so ju 6. oktobra izpustili in sta se lahko odpravila nazaj na Poljsko. Oba ostajata v preiskavi nizozemskih pravosodnih organov.

Dogodki so odmevali tudi na najvišji politični ravni, poljsko zunanje ministrstvo je zaradi dogodkov na Nizozemskem poklicalo na zagovor nizozemsko veleposlanico na Poljskem.

Predstavniki Legie namreč trdijo, da je nogometaše in predstavnike ekipe po tekmi napadla lokalna policija. Nizozemska stran pa je pojasnila, da so predstavniki nizozemske policije zaradi varnosti zaustavili avtobus Legie, da bi lahko pospremili gostujoče navijače s stadiona in s tem preprečili spopade z nizozemskimi navijači.

Številni v avtobusu se s tem niso strinjali in so bili nasilni, policija pa je vanj vstopila in iz avtobusa izvlekla nogometaša ter ju pridržala zaradi napada.

