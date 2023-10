Incident na Nizozemskem: dva nogometaša Legie aretirana, sledi pritožba na Uefo

Dvoboj drugega kroga skupinskega dela konferenčne lige med AZ Alkmaarjem in varšavsko Legio (1:0) so zasenčili neredi po srečanju med varnostniki in pripadniki poljskega kluba, v katerih so nizozemski policisti odvzeli prostost dvema nogometašema Legie. V gneči jo je skupil predsednik poljskega kluba Dariusz Mioduski. Burno je bilo že pred tekmo, ko so ob vstopu na stadionu divjali poljski navijači ter napadli pripadnike javnega mira in reda.

Evropska nogometna zveza (Uefa) si že dolgo prizadeva, da bi največji nogometni dogodki minevali brez incidentov in nasilja, a bo treba na čas, ko bodo omenjeni pojavi izkoreninjeni, še počakati. To so dokazali tudi prizori pred in po srečanju drugega kroga konferenčne lige med AZ Alkmaarjem in varšavsko Legio, na katerih je imela nizozemska policija ogromno dela.

Skupil jo je tudi predsednik Legie

Nizozemska policija je imela na četrtkovi tekmi v Alkmaarju veliko dela. Foto: Guliverimage Dvoboj na Nizozemskem se je na igrišču razpletel v korist gostiteljev. Zmagali so z 1:0. Za goste je nastopil tudi slovenski napadalec Blaž Kramer. Priložnost za vstop v igro je dočakal v 72. minuti, ko je Alkmaar že vodil z 1:0. Gostitelji so prednost ohranili do konca, čeprav so po izključitvi Mayckela Lahda od 65. minute igrali z igralcem manj.

Ko pa so nogometaši Legie želeli zapustiti stadion in se napotiti proti klubskemu avtobusu, pa so nastale težave. Varnostniki jim tega niso pustili, sledili so protesti, nekaterim udeležencem pa je tako zavrela kri, da se ni bilo več moč izogniti fizičnemu obračunavanju. Začelo se je z odrivanjem, nadaljevalo pa z udarci. Kar nekaj jih je prejel predsednik Legie Dariusz Mioduski. Nizozemska policija je pozneje vstopila na avtobus, poln nogometašev Legie, in odvzela prostost dvema nogometašema.

🇵🇱🇳🇱Players Arrested As Riots Break Out At Europa League Match



A riot police officer was knocked unconscious when Legia Warsaw fans stormed the entrance of AZ Alkmaar’s stadium, and police allegedly also stormed the players’ bus to arrest two players for assault. According to… pic.twitter.com/TVe8K08Sgw — il libanese (@Ramy_Sawma) October 6, 2023

Poljski mediji poročajo, da sta bila zaradi suma o kaznivem dejanju fizični napad aretirana Portugalec Josue in Srb Radovan Pankov. Josue je sicer kapetan enega največjih poljskih klubov, policija pa je dodatno razjezila predstavnike Legie, saj jim sploh ni javila, kam je odpeljala aretirana nogometaša. V poljskem klubu so tako jezni nad dogajanjem, izpostavljajo pretirano agresivnost nizozemskih policistov, da bodo na Uefo naslovili pritožbo.

V Alkmaar se je odpravilo veliko navijačev varšavske Legie. Foto: Guliverimage

V Alkmaarju je bilo nemirno že pred tekmo, zlasti takrat, ko so navijači Legie vstopali na stadion. Takrat so se spopadli z domačo policijo, eden izmed njih pa naj bi po poročanju nizozemskih medijev pri tem izgubil zavest. Poljski navijači so si med obračunavanjem prilastili kar nekaj pendrekov in policijskih sprejev, tako da so bili nizozemski čuvaji reda in miru prisiljeni uporabiti tudi solzivec.

V skupini E imajo po dveh krogih vsi štirje nastopajoči po tri točke. V vodstvu sta z gol razliko 4:4 Zrinjski in AZ Alkmaar, Legia in Aston Villa pa si delita tretje mesto. Prvi favorit za vodilni položaj v tej sezoni, nekdanji evropski prvak Aston Villa, je sicer v četrtek z zadetkom v četrti minuti sodnikovega podaljška premagal Zrinjski (1:0).