Kaj ponuja tokratni ponedeljkov izbor z družbenih omrežij? Verjetno najdražjo žvečilko v zgodovini, neverjetno blamažo, ki so si jo privoščili organizatorji tekme v Libiji, bleščeče prstane, ki so si jih nataknili francoski reprezentanti, zadrego, v katero sta se spravila velikana italijanskega športnega novinarstva, in še kaj. Preverite.

Po vzoru Američanov soigralce obdarila z dragocenimi prstani

Antoine Griezmann in Paul Pogba sta ob tokratni reprezentančni akciji svoje soigralce iz francoske reprezentance, s katero sta lani poleti osvojila naslov svetovnega prvaka, obdarila z dragocenimi prstani po vzoru tistih, ki jih ob naslovih prvaka prejmejo košarkarji v ligi NBA in igralci ameriškega nogometa v tamkajšnji profesionalni ligi NFL.

''Izjemno darilo za izjemen spomin na izjemen dosežek,'' je ob tem zapisal njun soigralec Blaise Matuidi, ki je prav tako sodeloval pri velikem podvigu, nepričakovanega darila pa so bili izjemno veseli tudi preostali francoski reprezentanti. Koliko sta zvezdnika Atletica Madrida in Manchester Uniteda za darila odštela, ni znano, a verjetno na beraški palici zaradi tega ne bosta pristala. Oba na teden v Madridu oziroma Manchestru v žep pospravita približno 400 tisoč evrov …

Takšne prstane so dobili francoski reprezentanti:

Pogba and Antoine Griezmann had custom World Cup winner rings made for the entire French national team 🇫🇷 pic.twitter.com/PZfQ6vYz5s — utdreport (@utdreport) March 20, 2019

Za prežvečeno žvečilko je odštel skoraj pol milijona evrov

Z Otoka prihaja novica o dražbi, na kateri so prav zanimiv spominek – prežvečeno žvečilko legendarnega nekdanjega dolgoletnega trenerja Manchester Uniteda, sira Alexa Fergusona, prodali za, verjeli ali ne, 450 tisoč evrov.

Skoraj pol milijona evrov je odštel neznani kupec na dražbi na eBayu, omenjena žvečilka pa je tista, ki jo je legendarni Škot izpljunil na svoji zadnji tekmi na klopi Manchester Uniteda, ki jo je grel kar 27 let. To se je zgodilo 19. maja 2013 na tekmi zadnjega kroga angleške premier lige med West Bromwich Albionom in Manchester Unitedom, ki se je končala z remijem 5:5.

Anytime you think you are stupid,just remember someone bought sir alex Ferguson's chewing gum for £390,000 pic.twitter.com/6l6CS0yiEH — Abubakar Hamidu (@Sadeeq_jada) March 20, 2019

Ups, tole pa je neprijetno

Italija je kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2020 začela z zmago z 2:0 nad Finsko na Vidmu. Enega izmed dveh golov je zabil mladi Moise Bioty Kean, temnopolti dragulj italijanskega nogometa, ki navdušuje tudi v majici Juventusa, čeprav je konec februarja dopolnil šele 19 let.

Italijanski mediji kar tekmujejo v tem, kako bi pohvalili tega napadalca, čigar starši so iz Slonokoščene obale, dva izmed tamkajšnjih velikanov športnega novinarstva, velika rivala Corriere dello Sport in La Gazzetta Dello Sport pa sta si za naslovnici dan po tekmi izposodila slogan nekdanjega ameriškega predsednika Baracka Obame, prepričana, da sta bila zelo domiselna. Preden nista zagledala naslovnic drug drugega in se hitro znašla v zadregi …

Nevsakdanje zadnje vprašanje za Garetha Bala

Wales je v nedeljo v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020 gostil Slovake. Večer pred tekmo je na novinarsko konferenco v družbi selektorja prišel z naskokom prvi zvezdnik Walesa, nogometaš Reala Madrida Gareth Bale, in profesionalno odgovarjal na vprašanja otoških in slovaških novinarjev.

Ko je predstavnik za stike z javnostjo pri valižanski nogometni zvezi sedmo silo obvestil, da je čas za zadnje vprašanje, pa je eden od slovaških novinarjev, ki so prišli v Belfast, da bi poročali o svoji reprezentanci, postavil nepričakovano vprašanje. ''Se lahko fotografiram z vami,'' je vprašal zvezdnika Reala, za katerega so Madridčani leta 2013 odšteli kar 101 milijon evrov. In dobil pritrdilen odgovor, ob tem pa tudi opazko, naj to ne postane navada …

Blamaža med predvajanjem himne v Afriki

V nedeljo je Libija v kvalifikacijah za afriški pokal narodov gostila Južnoafriško republiko, na štadionu v mestu Sfax, kjer je bila na sporedu tekma, pa očitno niso bili najbolje pripravljeni na organizacijo tekme, saj so gostujočo himno predvajali kar prek mobilnega telefona. Morda bi tudi to šlo skozi, če med predvajanjem južnoafriške himne telefon ne bi zazvonil in poskrbel za veliko zadrego domačina, jezo gostov in salve smeha preostalega dela sveta.

South African national anthem played via Aux with a Huawei phone🤦🏾‍♂️#AFCON2019 #BafanaBafana pic.twitter.com/wCoY4LlmAW — 4D Shangaan (@NoChill4D) March 24, 2019

V eni akciji se je osmešil kar dvakrat

V času reprezentančnega premora nekatera nižjeligaška tekmovanja ne mirujejo, tako je tudi v tretji nemški ligi, v kateri sta se udarila Eintracht Braunschweig in Meppen, pri katerem je vso tekmo na klopi presedel nekdanji nogometaš Maribora Jovan Vidović. Domači so zmagali s 3:0, a še pred tem je njihov napadalec Manuel Janzer poskrbel za akcijo, zaradi katere se je znašel v središču pozornosti. Pri izidu 0:0 je namreč najprej zgrešil nemogoče, ko je z nekaj metrov namesto mreže zatresel okvir vrat, v nadaljevanju akcije pa, medtem ko je na tleh obžaloval zapravljeno priložnost, nehote blokiral še soigralčev strel, ki bi končal v golu. Na njegovo srečo se je ob koncu tekme vseeno veselil polnega izkupička, a medtem postal spletna senzacija ...

Sredi oddaje se je prikazal v kadru in pošteno nasmejal

Na tekmi angleškega pokala FA med Watfordom in Crystal Palacom (2:1) na štadionu Vicarage Road je eden izmed varnostnikov gledalce oddaje angleške televizije BT Sport pošteno nasmejal. Medtem ko se je novinarka ob sogovornikih javljala s terena, se je namreč prikazal v kadru, čeprav se je pošteno potrudil, da se to ne bi zgodilo. Sklonil se je, da ne bi zmotil prenosa, a, to je treba priznati, mu to ni najbolje uspelo … Poglejte, zakaj ne.

Smooth 😂😂😂 pic.twitter.com/eDVKFxPWJd — Football on BT Sport (@btsportfootball) March 16, 2019

Padla sta z ograje in pošteno nasmejala

Na spletu sta se ta teden pojavila tudi ta simpatična posnetka, eden iz Afrike in eden iz Italije. Na prvem je eden izmed afriških dečkov s strelom nehote z ograje sklatil prijatelja, ki je ob sedenju mirno spremljal dogajanje na "igrišču". Drugi je nastal na pravem štadionu v Italiji na tekmi ene izmed tamkajšnjih nižjih lig, glavni akter pa je nekoliko starejši gospod, ki se je ob golu svojega moštva tako razvnel, da je malce pozabil na silo gravitacije in z ograje omahnil v globino. Upajmo, da z nobenim ni bilo hujšega.

Padec dečka iz Afrike:

This has killed me 😂 pic.twitter.com/figkaHW5k2 — Roxy Palace (@RoxyPalace) March 18, 2019

Padec gospoda v Italiji:

V Braziliji nogomet igrajo tudi psi

Brazilci, petkratni svetovni prvaki, so obsedeni z nogometom. Tam je nogomet veliko več kot samo igra, obožujejo in igrajo pa ga prav vsi. Po spodnjem posnetku sodeč, tudi psi. In videti je, da tudi oni podobno kot Neymar, Ronaldo, Ronaldinho, Romario in podobni mojstri, ki jih je v preteklosti dal brazilski nogomet, obvladajo.

In Brazil, even the dogs are good at football... 😅🇧🇷 pic.twitter.com/RR64DLxYOF — Roxy Palace (@RoxyPalace) March 19, 2019

Tako je, ko se voziš z Messijem

Po spletu je prejšnji teden zaokrožila tudi fotografija zvezdnika Barcelone Luisa Suareza za volanom. Urugvajec se je skupaj s soigralcem in z naskokom prvim zvezdnikom Kataloncev Lionelom Messijem vozil na zabavo soigralca Jordija Albe, Argentinca pa posedel na sovoznikov sedež takoj ob sebi. Medtem je Suarezova žena Sofia Balbi sedela na zadnjih sedežih in ni bila nič kaj zadovoljna. Videti je bila, kot da je odveč. Ko imaš ob sebi nogometnega kralja, petkratnega najboljšega nogometaša leta na svetu in z naskokom najboljšega strelca v zgodovini Barcelone, je pač tako …