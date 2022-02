Največja tekma Andraža Šporarja, odkar navdušuje Angleže

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Andraž Šporar in Bruno Fernandes sta bila soigralca pri Sportingu iz Lizbone. Foto: Guliverimage Ko se je Middlesbrough uvrstil med 32 najboljših v angleškem pokalnem tekmovanju, nato pa se je preboja v 1/16 finala po zmagi nad Aston Villo (1:0) razveselil še Manchester United, je postalo dokončno jasno, da se bo Boro v boju za osmino finala pomeril prav s slovitimi rdečimi vragi.

Andražu Šporarju je zaigralo srce. Slovenski nogometni reprezentant, ki je v zadnjih mesecih v odlični strelski formi, saj je s sedmimi zadetki prvi strelec Middlebsbrougha v championshipu, je dobil možnost, da predstavi svoje znanje na najbolj zvenečem srečanju, odkar se dokazuje na Otoku. Danes prihaja na Old Trafford, kjer je doma evropski velikan Manchester United, za katerega nastopa superzvezdnik Cristiano Ronaldo.

Ni pa CR7 edini portugalski as pri rdečih vragih, v gledališču sanj navdušuje tudi njegov rojak Bruno Fernandes. Šporar ga pozna odlično, saj sta bila nekaj časa tudi klubska soigralca. Skupaj sta igrala pri Sportingu iz Lizbone. Ljubljančan mu je pred tremi tedni, ko je postalo jasno, da se bo z njim pomeril v pokalu FA, poslal sporočilo s preprostim vprašanjem: "Si pripravljen?" Šporarja, ki naj bi zaigral od prve minute, bo zvečer spremljal še dodaten motiv. Znano je, da je v mladosti stiskal pesti za Liverpool, zlasti zaradi občudovanja španskega napadalca Fernanda Torresa. Rdeči na Otoku pa že dolga leta veljajo za največjega tekmeca Uniteda.

Rdeči vragi imajo visoke cilje v pokalu FA. Foto: Guliverimage

Pri gostiteljih zvečer ne bo Urugvajca Edinsona Cavanija, manjkali bodo tudi Jadon Sancho, Victor Lindelof, Eric Bailly in Jesse Lingard, Mason Greenwood je zaradi grozot in fizičnega nasilja, o čemer je svet opozorilo njegovo dekle, do nadaljnjega suspendiran. Od prve minute naj bi zaigrala oba portugalska zvezdnika, Francoz Paul Pogba, ki je odpravil zdravstvene težave, bi lahko nastopil prvič po novembru.

Verjetni začetni postavi: Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Maguire, Shaw; Matić, McTominay; Rashford, Fernandes, Elanga; Ronaldo Middlesbrough: Lumley; McNair, Bamba, Fry; Jones, Howson, Crooks, Tavernier, Taylor; Šporar, Balogun

United je na zadnjih 13 tekmah izgubil le enkrat. Izbranci Ralfa Rangnicka so se v prvenstvu povzpeli na četrto mesto, kmalu jih čaka tudi izziv v ligi prvakov, kjer bo njihov tekmec v osmini finala Oblakov Atletico. Tudi Middlesbrough je v odlični formi. Na zadnjih devetih tekmah je kar sedemkrat zmagal, v tekmovanju championship, uradni angleški drugi ligi, pa je na šestem mestu, ki zagotavlja dodatne kvalifikacije za premier ligo.