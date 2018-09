Po zgodovinskem uspehu in norem sprejemu so dočakali še to

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaška nogometna reprezentanca je dobila svojo znamko. Prvo znamko so poslali kapetanu reprezentance Luki Modriću. Foto: Reuters

Hrvaška pošta je v sodelovanju s hrvaško nogometno zvezo (HNS) objavila seriji dveh poštnih znamk z nazivom Uspeh Hrvaške na Fifa svetovnem prvenstvu v nogometu Rusija 2018. Vsaka posamezna znamka je vredna šest kun, natisnili pa so 50 tisoč izvodov, so zapisali na spletni strani hrvaške pošte.

Znamki predstavljata fotografijo hrvaške nogometne reprezentance po koncu prvenstva. Nogometaši so v trenirkah in imajo okoli vratu srebrne medalje, ki so jih osvojili na svetovnem prvenstvu v Rusiji.

Na petkovi predstavitvi znamk na sedežu hrvaške pošte v Zagrebu je bil tudi trener hrvaške nogometne reprezentance Zlatko Dalić. Poudaril je, da bosta znamki lep spomin na velik uspeh reprezentance v Rusiji.

Predsednik uprave hrvaške pošte Ivan Čulo je povedal, da so prvo znamko poslali kapetanu hrvaške Luki Modriću s čestitko za nagrado za evropskega nogometaša leta po izboru Evropske nogometne zveze (Uefa). Modrić je bil razglašen tudi za najboljšega nogometaša prvenstva v Rusiji.

Čulo je spomnil, da je hrvaška pošta tudi prej objavljala znamke ob izrednih uspehih hrvaških športnikov, nazadnje leta 2011 smučarja Ivice Kostelića.

Hrvaška nogometna reprezentanca je bila druga na svetovnem prvenstvu v Rusiji, potem ko je v finalni tekmi sredi julija izgubila proti Franciji.