Ronaldo jezen, ker iz rok Čeferina ni dobil nagrade. "To je sramota!"

Včeraj so v Monaku pri Uefi ob žrebu skupin nogometne lige prvakov za novo sezono podelili tudi nagrade najboljšim v prejšnji sezoni. Pred Cristianom Ronaldom so izbrali njegovega donedavnega soigralca iz madridskega Reala Luko Modrića, zaradi česar je bil Portugalec tako razočaran, da na prireditev ni prišel. Njegov agent je ogorčen, javili pa so se tudi pri Juventusu.

Cristiano Ronaldo je letos ostal brez četrte nagrade za najboljšega v ligi po letih 2014, 2016 in 2017.

V izboru, katerega rezultate so na gala prireditvi razglasili včeraj, je predsednik Uefe Aleksander Čeferin priznanje podelil nekdanjemu Portugalčevemu soigralcu iz Reala Luki Modriću, ki je v izboru prejel 313 točk in za 90 točk prehitel petkratnega najboljšega igralca leta na svetu, ki je dobil 223 točk. Tretji finalist, zvezdnik Liverpoola Mo Salah, jih je zbral 134.

Točke sicer podeljuje 54 novinarjev. Po eden iz vsake nacionalne nogometne zveze, ki delujejo pod okriljem Uefe.

Takole je Luki Modriću včeraj čestital Aleksander Čeferin. Foto: Reuters

Petnajst golov na 13 tekmah ni bilo dovolj

Ronaldo je pri pohodu Reala na nov naslov evropskega prvaka v ligi prvakov v prejšnji sezoni na vseh 13 tekmah igral od prve do zadnje minute, v tem času pa zabil je kar 15 golov in pristavil še tri asistence.

Najbližje zasledovalce je na lestvici strelcev za seboj pustil za kar deset golov.

Modrić, ki je kreator igre Reala, je odigral 11 tekem, od tega osem od prve do zadnje minute. Dosegel je en gol in prispeval še dve asistenci.

Ni jih malo, ki so prepričani, da je rezultat glasovanja nepošten, nekateri pravijo celo, da so v žiriji glasove podeljevali s preveč svežimi vtisi z letošnjega svetovnega prvenstva v Rusiji, kjer je Modrić navdušil in s Hrvaško osvojil srebro.

Jorge Mendes: To je absurd in sramota!

Jorge Mendes je jezen. Foto: Reuters Zagotovo najglasnejši med njimi je Ronaldov agent, ki je že v preteklosti z nekaterimi izjavami dvigoval prah, seveda pa tiho ni bil niti tokrat.

"Nogomet se igra na igrišču in tam je Ronaldo zmagal," je v pogovoru za portugalski Record ob komentiranju razpleta glasovanje jezo stresal Jorge Mendes.

"Ronaldo je v ligi prvakov zabil 15 golov in na svojih plečih Real popeljal do novega naslova evropskega prvaka. To, da ni postal najboljši, je absurdno in sramotno. Ni dvoma o tem, kdo je zares najboljši," je še povedal verjetno najvplivnejši nogometni agent na svetu.

Ronaldo, ki je letos poleti po devetih letih zapustil Real in se podal v Juventus, se na včerajšnji prireditvi, na kateri bi moral iz rok Čeferina prejeti priznanje za drugo mesto, ni pojavil, zaradi česar si je prislužil kar nekaj kritik. Tudi zaradi tega so mu pri Juventusu na današnji redni novinarski konferenci pred naslednjo tekmo stopili v bran.

Massimilano Allegri: Zaslužil bi si nagrado

"Normalno je, da je bil jezen, saj je zabil kar 15 golov. Zaslužil bi si nagrado, saj je skupaj z Modrićem in preostalimi osvojil tudi naslov evropskega prvaka. Je zelo jezen, ampak to je za nas dobro, saj s tem le potrjuje, da ostaja na svoji misiji in želi biti najboljši pri nas. To je za Juventus velik plus," je o svojem novem zvezdniškem nogometašu, ki je po prvih dveh tekmah pri Juventusu še brez gola, ima pa dve asistenci, povedal trener Torinčanov Massimiliano Allegri.

Portugalec še čaka na prvi gol v italijanski ligi. Ga bo dočakal v soboto, ko z Juventusom gostuje pri novincu Parmi? Foto: Getty Images

Vse nagrade so šle v roke zvezdnikov Reala

Real, ki je bil na žrebu sicer izžreban v skupino skupaj z moskovskim CSKA mladega slovenskega nogometaša Jake Bijola, je včeraj sicer povsem dominiral pri beri posamičnih nagrad za prejšnjo sezono in pobral vse nagrade.

Modrić je ob nagradi za najboljšega igralca tekmovanja seveda pobral tudi nagrado za najboljšega vezista, za najboljšega napadalca je bil izbran Ronaldo, za najboljšega branilca Sergio Ramos in za najboljšega vratarja Keylor Navas.