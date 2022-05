Po smrti agenta razkril ganljivo resnico: Ne bi mu bilo treba

"Mino, ne bi mi dovolil, da to povem v času tvojega življenja, saj bi to kot vedno dvignilo veliko prahu. Pogosto sva se prepirala, a ne morem pozabiti trenutka, ko sem bil hudo bolan. Takrat si poklical mojo ženo in se ponudil, da sam plačaš stroške zdravljenja v ZDA. To je bila neverjetna gesta velikodušnosti, nekaj, kar ti ne bi bilo treba storiti, a si vseeno storil. V tišini. Hvala ti, Mino," je Walter Sabatini, ki je leta 2018 po hudih težavah z dihanjem pristal v bolnišnici, razkril na družbenih omrežjih.

Sabatini, ki je bil dolga leta verižni kadilec, v svoji karieri pa je sodeloval s Sampdorio, Romo, Bologno in Interjem, se je od nekdaj prepiral s svojim agentom, poroča Football Italia.

Športni direktor nogometnega kluba Salernitana Walter Sabatini je na družbenih omrežjih razkril velikodušno potezo pokojnega Raiole. Foto: Reuters

Mino Raiola (1967–2022) je bil znan kot trd pogajalec z največjimi nogometnimi klubi. Po poročanju italijanskih medijev je samo v letu 2020 s provizijami zaslužil 85 milijonov evrov. Štiriinpetdesetletni Italijan je zastopal nogometaše, kot so Zlatan Ibrahimović, Paul Pogba, Marco Verratti, Gianluigi Donnarumma, Matthijs de Ligt, Romelu Lukaku, Mario Balotelli in drugi, v zadnjem obdobju pa je urejal prestop enega najbolj nadarjenih nogometašev na svetu, Norvežana Erlinga Haalanda, ki so ga angleški mediji iz vrst Borussie Dortmund nedavno že preselili v Manchester City.

Preberite še: