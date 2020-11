Velik dragulj svetovnega nogometa Ansu Fati je bil eden najbolj vidnih posameznikov katalonske zasedbe v dosedanjem delu sezone, na desetih odigranih tekmah v španskem prvenstvu in v evropski ligi prvakov je dosegel pet golov. Prispeval je še štiri asistence.

Mladi krilni napadalec, ki je pred dnevi dopolnil komaj 18. rojstni dan, je velik up Barcelone za prihodnost. Španec afriških korenin je produkt njene nogometne šole, ki je v preteklosti poskrbela za številna velika imena svetovnega nogometa, potem pa je njena produkcija malo zamrla.

Decembra lani je v Milanu nekaj minut po vstopu v igro v 86. minuti zadel za zmago Barcelone proti Interju z 2:1 in postal najmlajši strelec v zgodovini lige prvakov. Foto: Reuters

Številni rekordi. Do enega mu je "pomagal" tudi Handanović.

Zdaj lahko slovito La Masio, mladinsko nogometno šolo Barcelone, spet proslavi Fati, ki je najmlajši strelec v zgodovini Barcelone v španskem prvenstvu, svoj prvi gol je dosegel, ko je bil star komaj 16 let in 304 dni, je tudi najmlajši strelec na slovitem stadionu Camp Nou (16 let in 318 dni) in tudi najmlajši strelec v zgodovini lige prvakov.

Ko je decembra lani zatresel mrežo Samirja Handanovića v vratih Interja, je bil star 17 let in 40 dni. Fati pa je septembra letos poskrbel še za en rekord, zadel je na tekmi proti Ukrajini in postal tudi najmlajši strelec v zgodovini španske reprezentance (17 let in 311 dni), za katero je do zdaj odigral že štiri tekme.