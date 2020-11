Pravljici Reala Sociedada in Jana Oblaka se nadaljujeta

Real Sociedad iz San Sebastiana je v 9. krogu španskega prvenstva prišel do pete zmage v nizu, doma je z 2:0 odpravil Granado, in ohranil vodstvo na vrhu lestvice. Ujeti ga ne more niti Real Madrid, ki svojo tekmo igra v zadnji tekmi dneva, na zahtevnem gostovanju pri Valencii. Jan Oblak je v soboto še petič v sedmem prvenstvenem nastopu v tej sezoni zaklenil vrata Atletico Madrida.

Real Sociedad je z vrha lestvice zrinil Atletico Madrid, ki je na vrh začasno skočil s tretjo zaporedno zmago, v soboto je doma s 4:0 odpravil Cadiz. Jan Oblak je tako spet, še petič v sedmem nastopu, v španskem prvenstvu ohranil nedotaknjeno mrežo Atletica. Zanj so pri visoki zmagi zadetke dosegli Joao Felix (8., 90.), Marcos Llorente (22.) in Luis Suarez (53.). Za Cadiz je bil to prvi poraz v gosteh in hkrati prvi prejeti zadetki na tujem.

Po petih tednih oziroma dveh remijih in dveh porazih se je na zmagovalno pot v soboto vrnila Barcelona. Na domačem stadionu je premagala Betis s 5:2. Dva zadetka je dosegel Lionel Messi, ki je igral le v drugem polčasu, po enega pa Antoine Griezmann, Pedri in Ousmane Dembele.

Barcelona star Ansu Fati suffers injury blow and is expected to miss around six weeks of action https://t.co/XWSvh212fP — footballespana (@footballespana_) November 7, 2020

Trener Barcelone Ronald Koeman je po koncu tekme dobil slabo novico, da se je težje poškodoval eden od njegovih ključnih napadalcev. Mladi Ansu Fati bo zaradi poškodbe meniskusa v levem kolenu dlje časa odsoten od zelenic.

Zdravniki še razmišljajo, kako sanirati poškodbo, napovedi pa se gibljejo od nekaj tednov do več mesecev. Če bo potrebna operacija, bo 18-letni španski reprezentant okreval dva do štiri mesece. Če ta ne bo potrebna, kar je malo verjetno, naj bi bil odsoten šest tednov.

Špansko prvenstvo, 9. krog: Petek, 6. november:

Elche : Celta Vigo 1:1 (1:1)

Fidel 4./11m; Mina 41. Sobota, 7. november:

Huesca : Eibar 1:1 (0:1)

Mir 67.; Burgos 38.



Barcelona : Betis 5:2 (1:1)

Dembele 22., Griezmann 49., Messi 61./11-m, 82., Pedri 90.; Sanabria 45.+2, Loren 73.; R.K.: Mandi 60./Betis Sevilla : Osasuna 1:0 (0:0)

Ocampos 59./11-m



Atletico Madrid : Cadiz 4:0 (2:0)

Joao Felix 8., 90., Llorente 22., Suarez 51. Nedelja, 8. november:

Getafe : Villarreal 1:3 (1:2)

Arambarri 16.; Alcacer 11., Trigueros 17., Moreno 62. Real Sociedad : Granada 2:0 (2:0)

Monreal 22., Oyarzabal 27./11m; R.K.: Le Normand 86./Real Sociedad Levante : Alaves 1:1 (0:1)

Morales 51.; Perez 4.; R.K.: Mendez 34./Alaves Valladolid : Athletic Bilbao 2:1 (1:0)

Orellana 19./11m, Marcos Andre 48.; Williams 86./11m

21.00 Valencia - Real Madrid