Po dveh zmagah še remi slovenskih nogometašic

Slovenska ženska nogometna reprezentanca je v Antalyi odigrala še tretjo tekmo in zabeležila remi. Izbranke Boruta Jarca, ki jih letos čaka nastop v ligi narodov, so po Uzbekistanu (2:1) in Zambiji (1:0) z Južno Afriko igrale 1:1 (1:0).