Ples kroglic pravi: Portugalska - Švica in Nizozemska - Anglija

Evropska nogometna zveza (Uefa) je v Dublinu izžrebala polfinalna para zaključnega turnirja lige narodov. Ta bo na Portugalskem, v prvem polfinalu se bosta merili Portugalska in Švica, v drugem pa Nizozemska in Anglija. Prvi polfinale bo 5., drugi pa 6. junija. Finale in tekma za 3. mesto bosta 9. junija.

Nizozemska se je na zaključni turnir uvrstila, potem ko je bila v ligi narodov v skupini 1 boljša od Francije in Nemčije, Švica je bila v skupini 2 uspešnejša od Belgije in Islandije, Portugalska je v skupini 3 ugnala Italijo in Poljsko, Anglija pa v skupini 4 Španijo in Hrvaško.

Tekme bodo v Portu in Guimaraesu.