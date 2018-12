Čeferin proti medcelinskim kandidaturam za SP

"Nisem naklonjen medcelinskim kandidaturam," je dejal Aleksander Čeferin, ki je bil presenečen, da so ta predlog v javnost spravili španski politiki brez posvetovanja s špansko nogometno zvezo. "Politiki se ne potegujejo za turnirje niti ne odločajo o njih," je dodal Čeferin.

Ta se zavzema za močno evropsko kandidaturo. Anglija je pokazala zanimanje skupaj s Škotsko, Walesom, Severno Irsko in Irsko, prav tako pa so zanimanje za prvenstvo s skupno kandidaturo izrazili tudi Bolgarija, Grčija, Romunija in Srbija. V Južni Ameriki si želijo skupaj kandidirati Argentina, Urugvaj in Paragvaj.

Čeferin meni, da ima evropska kandidatura lepe možnosti, posebej v luči nedavnih izgredov ob povratni tekmi finala pokala libertadores v Buenos Airesu.

Leta 2022 bo svetovno prvenstvo v Katarju, leta 2026 pa v ZDA, Kanadi in Mehiki.