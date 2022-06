Platinijev odvetnik zahteva oprostilno sodbo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na današnjem sojenju proti nekdanjemu predsedniku Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Josephu Blatterju in Evropske nogometne zveze (Uefa) Michelu Platiniju v švicarski Bellinzoni je Platinijev odvetnik za svojega varovanca zahteval oprostilno sodbo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Odvetnik Dominic Nellen je v današnjem sklepnem zagovoru izpostavil sporno vnaprejšnjo javno obsodbo svojega klienta in poudaril, da Platini ni kriv ne očitane prevare ne ponarejanja dokumentov. Zato mu je treba nemudoma tudi vrniti 2,2 milijona evrov, ki so mu jih začasno zasegli.

Tožilstvo v Švici je še v sredo, takrat so ocenili, da oba obtožena ne kažeta niti kančka obžalovanja, za oba funkcionarja zahtevalo leto in osem mesecev pogojne zaporne kazni, 66-letni Platini pa naj bi ob tem plačal tudi 2,16 milijona evrov denarne kazni. Tožilstvo obema očita prevaro in vrsto drugih prekrškov, obtoženca pa vse očitke vztrajno zavračata.

Nellen je poudaril, da je Platini vedno deloval popolnoma transparentno. Kot pravi, je bistvo procesa, da s svojim klientom dokažeta, da nikoli ni storil ničesar nepravičnega, še piše dpa. Ob tem je odvetnik poudaril, da se je Platini vnaprej odpovedal odškodninski tožbi, čeprav je povzročena škoda zanj velikanska. Za Platinija po odvetnikovih besedah šteje le oprostilna sodba.

Platini, v času afere predsednik Uefe, kjer ga je nato predčasno zamenjal Slovenec Aleksander Čeferin, je vso zadevo že pred časom označil za zaroto, s katero so mu nasprotniki preprečili, da postane predsednik Fife in na široko odprli vrata zdajšnjemu predsedniku Gianniju Infantinu.

Blatter in Platini sta osumljena nepoštenih poslovnih praks, zlorabe položaja in ponarejanja listin, švicarsko sodišče pa trdi, da je bilo očitano sporno plačilo dveh milijonov švicarskih frankov (v tistem obdobju je bilo vredno 1,6 milijona evrov) med letoma 1998 in 2002 izvedeno brez pravne podlage. Odločitev sodišča bo predvidoma znana 8. julija.

