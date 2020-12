Kaj sta se v letu 2020 naučila Aleksander Čeferin in Uefa?

"Leta 2020 smo se naučili, da lahko evropska nogometna skupnost v duhu kompromisov in razumevanja, pa tudi z ekipnim delom ter prizadevanjem za iste cilje premaga vsako oviro. To je lekcija, ki nam bo prav prišla v prihodnosti," je v pismu zapisal predsednik Uefe Aleksander Čeferin.

"V zadnjih devetih mesecih smo premagali vrsto pomembnih ovir, ki bi se v običajnejših časih zdele nepremostljive," je dejal Čeferin. Kot ključno odločitev v tekmovalnem smislu je izpostavil prestavitev EP za 12 mesecev. Ta je omogočila zaključek domačih tekmovanj v sezoni 2019/20 in pravočasno prilagoditev tekmovanj v sezoni 2020/21.

Evropsko prvenstvo, žal brez Slovenije, bi moralo potekati že to poletje, a je bilo zaradi težav zaradi epidemije covid-19 prestavljeno na leto 2021. Foto: Reuters

Širše je izpostavil, da sicer vso raznoliko družbo na tem planetu vodi skupna želja, da se iz zahtevnega leta nekaj nauči in to znanje v prihodnosti tudi uporabi.

"Nogomet pri tem ni nobena izjema, tudi po tako burnem in izrednem letu. Iz tega, kako so se upravni organi, nacionalna združenja, lige, klubi, igralci in navijači združili med pandemijo covid-19, da bi se prilagodili spremembam brez primere, se je mogoče veliko naučiti," je zapisal Čeferin.

Protokol "Return to Play" vzpostavil trdne standarde

Bayern je poleti stopil na evropski prestol v posebnem "mehurčku" v Lizboni. Foto: Getty Images Uefa ima po njegovem mnenju zdaj preizkušeno formulo za varno organizacijo svojih tekmovanj. Protokol "Return to Play", objavljen julija, je vzpostavil trdne zdravstvene in operativne standarde za vsa tekmovanja pod njenim okriljem. Doseg nogometa je imel po mnenju predsednika Uefe ključno vlogo tudi pri posredovanju pomembnih zdravstvenih sporočil in napotkov.

V temeljitih prizadevanjih za zaščito vseh, ki sodelujejo v nogometnih tekmah, so analizirali vse vidike organizacije tekem, ki se jih bo do konca koronskega leta tako na klubski kot reprezentančni ravni nabralo več kot tisoč.

"Priljubljenost in doseg nogometa prinašata dodatno družbeno odgovornost. V času stisk ima nogomet moč podpreti in krepiti skupnosti," je sklenil Čeferin. Po njegovem mnenju so nacionalne zveze, lige, klubi in igralci sprožili nešteto pomembnih pobud za pomoč lokalnim skupnostim pri obvladovanju razmer ob zaprtjih v državah.