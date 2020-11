Čeferin po poplavi enajstmetrovk za igro z roko: "Pravila povzročajo frustracije in nelagodje"

Čeferin je Infantina prosil, naj na novembrskih sestankih Fife razmislijo, da bi sodnikom dovolili, da sami presodijo, ali je igralec igral z roko namerno ali ne, ne da se pri tem dosledno držijo pravil.

"Pravila povzročajo frustracije in nelagodje"

Čeferinovo posredovanje je prišlo po množici enajstmetrovk, ki so jih sodniki piskali v zadnjem času, čeprav so igralci igrali z roko nehote, potem ko jih je žoga zadela v iztegnjeno ali dvignjeno roko.

"Poskus natančne analize primerov je povzročil številne nepravične odločitve. Pravila povzročajo frustracije in nelagodje," naj bi v pismu zapisal Čeferin.

Uefa kljub vodenju največjega klubskega tekmovanja na svetu, lige prvakov, in vodenju najbolj priljubljenih domačih lig nima nobene besede pri odločanju o pravilnikih.

"Duh igre je treba ves čas ohranjati. Verjamem, da se lahko vrnemo k nekdanjemu pravilu, ki je sodnikom dovoljeval več svobode pri odločitvah," je še zapisal Čeferin.

VAR le še povečal težave

Pismo je Infantinu poslal 27. oktobra, najbrž pa bi bil primeren tudi po sredinih tekmah lige prvakov. Dvomljivi enajstmetrovki, pri katerih igralec ni imel prav nobene namere igranja z roko, sta se zgodili na tekmah Chelsea - Rennes (3:0) in Leipzig - PSG (2:1).

"Dokaj pogosto se zgodi, da žoga nenamerno udari v roko igralcev, toda očitno je, da se sodniki držijo, kar so jim naročili, dvomljivi položaji pa kdaj tudi odločajo o končnem rezultatu," meni Čeferin in dodaja: "Uporaba VAR na številnih tekmovanjih je preprosto povečala težavo in prisilila sodnike in medije, da se strogo držijo nekaterih reči, ki naj bi bile sicer pravilne, a so lahko tudi krivične."

Še posebej problematični se Čeferinu zdijo sodniki, ki ocenjujejo položaje delov telesa.

"Roke so del telesa, ki se potrebne za ohranitev telesnega ravnotežja, uspeh posameznih akcij in izogibanja poškodbam. Obstaja veliko dokazov, da so branilci danes prisiljeni zavzeti nenaravne položaje, da bi se izognili tveganju igranja z roko," je še zapisal prvi človek Uefe, ki meni, da bi lahko zakone hitro spremenili.

"Ni sramotno priznati, da včasih odločitve, ki so sprejete v dobro, ne dosežejo svojih ciljev in bi jih bilo treba vnovič preučiti," je prepričan vplivni Slovenec.

Preberite še: