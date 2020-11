Slovenca praznih rok proti Messiju in Ronaldu, Skomina je sodil le 12 minut

Za nami je tretji krog nogometne lige prvakov, ki je tudi tokrat ponudil številne slovenske nastope. V sredo je kijevski Dinamo z Benjaminom Verbičem, ki je na igrišče prišel v zaključku tekme, namučil Barcelono, pri kateri je izgubil z 1:2. Ferencvaroš je bil z Miho Blažičem v postavi brez možnosti proti Juventusu, Torinčani so zmagali s 4:1. RB Leipzig Kevina Kampla je z 2:1 premagal PSG. Damir Skomina je sodil na tekmi med Club Bruggom in Borussio Dortmund v Belgiji, a delo zaradi poškodbe končal že po 12 minutah.

Veselje Benjamina Verbiča po golu Dinama v Barceloni. Foto: Reuters

V skupini G je po tretjem krogu lige prvakov vse tako, kot bi moralo biti. Odskočila sta Juventus in Barcelona, ki je v španskem prvenstvu neprepričljiva, a v Evropi vsaj za zdaj stoodstotna. Ni veliko manjkalo, da bi bilo tokrat drugače, saj je proti kijevskemu Dinamu na koncu reševala zmago, proti kateri je po golu Gerarda Piqueja za vodstvo z 2:0 plula. Prvi gol je že na začetku tekme z enajstih metrov zabil Lionel Messi, ki je bil tako v ligi prvakov z najstrožje kazni uspešen še na tretji tekmi sezone. Enkrat je bil uspešen v prvenstvu, a tudi tam zadel z enajstih metrov in tako tudi po petem tednu nove sezone ostaja brez zadetka iz igre. Nenavadno.

Tako kot je bilo nenavadno tudi to, da so bili Kijevčani, ki so v Katalonijo pripotovali močno oslabljeni, saj se je veliko njihovih nogometašev okužilo s koronavirusom, po golu Viktorja Cigankova v 75. minuti zelo nevarni in je Barcelono reševal Marc Andre ter Stegen. Še bolj se je izkazal mladi, komajda 18-letni Ruslan Neščeret, ki je zaradi okužb prvih dveh vratarjev nenadejano dobil priložnost pri gostih in jo zagrabil z obema rokama. Nadarjeni vratar, ki je sploh prvič v karieri nastopal v Evropi, to pa je bil njegov šele drugi nastop v članski ekipi Dinama, je blestel in na koncu zbral kar 12 obramb. Precej jih je bilo spektakularnih. Benjamin Verbič je pod vodstvom novega trenerja Dinama, legendarnega Mircee Lucescuja, v drugem planu. Tokrat je na igrišče prišel v 71. minuti in "zakuhal" gol Kijevčanov, ki so zadeli po njegovem odbitem strelu.

Miha Blažič (desno) v dvoboju z dvakratnim strelcem za Juventusom Alvarom Morato. Foto: Reuters

Blažič je po Messiju spoznal še Ronalda in spet visoko izgubil

Na drugi tekmi skupine je drugega velikana svetovnega nogometa, Cristiana Ronalda, pobliže spoznal še drugi slovenski reprezentant. Miha Blažič je v Budimpešti proti Juventusu igral vso tekmo, a ni mogel preprečiti novega visokega evropskega poraza sicer v zadnjih mesecih zelo prepričljivih madžarskih prvakov. Torinčani so zmagali s 4:1 in skupaj z Barcelono, ki ima še tri točke več, Dinamu oziroma Ferencvarošu pobegnili za pet točk.

V skupini H si je Manchester United, ki je pred tem navdušil z zmago v Parizu in odmevnih 5:0 proti Leipzigu, privoščil velik spodrsljaj in v gosteh proti Istanbulu Basaksehirju izgubil z 1:2. Turki so prišli do sploh prvih golov v ligi prvakov v zgodovini kluba in seveda tudi prve zmage v tem tekmovanju. Velikan z Old Trafforda je tako poskrbel za zelo napet položaj na lestvici, saj je na drugi tekmi skupine Leipzig v Nemčiji premagal PSG z 2:1. Evropski podprvaki so po porazu v ponovitvi polfinala lige prvakov iz prejšnje sezone, ki so ga dobili s 3:0, doživeli še drug poraz in so v zapletenem položaju. Šele na tretjem mestu lestvice skupaj z Basaksehirjem. Kevin Kampl je pri Leipzigu kot taktična menjava na igrišče prišel povsem v zaključku tekme.

Foto: Reuters

Skomina je sodil samo 12 minut, velik podvig Seville

V skupini F je bil v središču pozornosti še en Slovenec, a ne nogometaš, ampak sodnik. Damir Skomina je pri zmagi Borussie Dortmund nad Club Bruggom s 3:0 v Belgiji, kjer se je s 13. in 14. golom v ligi prvakov v komaj 11. nastopu znova izkazal mladi Norvežan Erling Haaland, sodil le 12 minut, potem pa moral z igrišča zaradi poškodbe. Zamenjal ga je rojak Dragoslav Perić. Na drugi tekmi skupine sta Zenit in Lazio, ki je trenutno na lestvici na drugem mestu za Borusssio, remizirala z 1:1.

V skupini E sta od debitantov v ligi prvakov Krasnodarju in Rennesu z novima zmagama odskočila Sevilla in Chelsea. Chelsea, ki ni mogel računati na s koronavirusom okuženega nemškega zvezdnika Kaija Havertza, se je pa zato z dvema goloma izkazal njegov rojak Timo Werner, je do pete, šeste in sedme točke prišel zanesljivo. Francoze je v Londonu premagal s 3:0. Sevilla je v Španiji uprizorila pravcati podvig. Zmagovalka lige Europa je proti Rusom zaostajala že z 0:2, pri zaostanku z 1:2 prejela rdeč karton, potem pa v drugem polčasu z igralcem manj prišla do preobrata in zmage s 3:2. Junak je bil z dvema goloma maroški napadalec Youssef En-Neysri.

Slab večer za Slovence, do točke samo Oblak

V torek so bili na delu trije slovenski nogometaši. Atletico Madridu je po hudem porazu proti Bayernu v skupini A na uvodu v novo evropsko sezono in zmagi nad Salzburgom tokrat spodrsnilo v Moskvi, kjer proti tamkajšnji Lokomotivi sicer ni izgubil, a je točka zagotovo manj od tega, kar so si obetali Jan Oblak in soigralci. Slovenski reprezentant, ki je v španski ligi skoraj nepremagljiv, je bil premagan še v tretji evropski tekmi v tej sezoni. Tokrat z enajstih metrov.

Na drugi tekmi skupine je evropski prvak Bayern v Salzburgu zaostajal, potem pa pri rezultatu 2:2 pritisnil na plin, v zaključku zmagal s kar 6:2 in dosegel še 14. zmago v nizu v ligi prvakov. Zanimivo, zgodilo se je ravno na obletnico dne, ko je trener Bayerna postal Hansi Flick. Nemec, ki pred tem v samostojni trenerski vlogi na najvišji ravni nikoli ni nastopil, je v 12 mesecih v 48 tekmah zbral kar 44 zmag in Bavarcem prinesel pet lovorik. Impresivno.

Takole je Sergio Ramos, kapetan Reala, premagal Samirja Handanovića, kapetana Interja, in prišel do 100. gola v majici Madridčanov. Foto: Reuters

Handanovićev kapetanski kolega je postavil velik mejnik

V skupini B je Inter s kapetanom Samirjem Handanovićem v vratih gostoval v Madridu, kjer je imel nekdanji slovenski reprezentant veliko dela. Milančani so proti Realu zaostajali že z 0:2, se prebili do rezultata 2:2, nato pa je v zaključku tekme za zmago 13-kratnih evropskih prvakov zadel mladi Brazilec Rodrygo. Pred tem sta za Real zadela Francoz Karim Benzema in kapetan Sergio Ramos, ki je v vlogi branilca dosegel že 100. gol v majici Reala.

Na drugi tekmi skupine sta Šahtar, ki je v prvih dveh krogih osvojil štiri točke proti Realu in Interju, in Borusia Mönchengladbach poskrbela za šokanten rezultat. Nemci so namreč zmagali kar s 6:0 in se po polovici tekmovanja razvrstili na vrh lestvice.

Iličić je s klopi videl katastrofo Atalante proti Liverpoolu

Liverpool se je znesel nad Atalanto. Foto: Reuters V skupini C je tretjo zmago na tretji evropski tekmi v tej sezoni zlahka dosegel Manchester City, ki je doma s 3:0 odpravil Olympiacos. Na drugi tekmi je Porto z enakim rezultatom na svojem stadionu premagal Marseille in skočil na drugo mesto.

V skupini D je Liverpool s hat-trickom novopečenega člana angleških prvakov, Portugalca Dioga Jote, Atalanto v Bergamu ponižala kar s 5:0. Slovenski zvezdnik Josip Iličić tokrat ni dobil priložnosti za igro. Katastrofo soigralcev si je ogledal s klopi.

Na drugi tekmi skupine je Ajax z 2:1 premagal Midtjylland na Danskem in s prvo zmago skočil na drugo mesto lestvice v skupini.

Liga prvakov, skupinski del (2. krog):

Skupina A:

Torek:

Lokomotiva Moskva : Atletico Madrid 1:1 (1:1)

Mirančuk 25./11m; Gimenez 18.

Jan Oblak je za Atletico branil vso tekmo. Lokomotiva Moskva : Atletico Madrid(1:1)Mirančuk 25./11m; Gimenez 18.je za Atletico branil vso tekmo. RB Salzburg : Bayern München 2:6 (1:2)

Berisha 4., Okugawa 66.; Lewandowski 21./11m, 88., Sane 83., Kristensen 44.(a.g.), Boateng 79., Hernandez 92. Lestvica:

1. Bayern 3 tekme – 9 točk

2. Atletico Madrid 3 – 4

3. Lokomotiva Moskva 3 – 2

4. Red Bull Salzburg 3 – 1 1. Bayern 3 tekme – 9 točk2. Atletico Madrid 3 – 43. Lokomotiva Moskva 3 – 24. Red Bull Salzburg 3 – 1

Skupina B:

Torek:

Šahtar Doneck : Borussia Mönchengladbach 0:6 (0:4)

Plea 8., 26., 79., Bondar 17./11m, Bensebaini 44., Stindl 65.

Šahtar Doneck :(0:4)Plea 8., 26., 79., Bondar 17./11m, Bensebaini 44., Stindl 65. Real Madrid : Inter Milano 3:2 (2:1)

Benzema 25., Ramos 33., Rodrygo 80.; Martinez 35., Perišić 68.

Samir Handanović je za Inter branil vso tekmo. Lestvica:

1. Borussia Mönchengladbach 3 – 5

2. Real Madrid 3 – 4

3. Šahtar 3 – 4

4. Inter 3 – 2 1. Borussia Mönchengladbach 3 – 52. Real Madrid 3 – 43. Šahtar 3 – 44. Inter 3 – 2

Skupina C:

Torek:

Manchester City : Olympiacos 3:0 (1:0)

Torres 12., Jesus 81., Cancelo 90.



Porto : Marseille 3:0 (2:0)

Marega 4., Sergio Oliveira 28., Luis DIaz 65.



Lestvica:

1. Manchester City 3 – 9

2. Porto 3 – 6

3. Olympiacos 3 – 3

4. Marseille 3 – 0

Skupina D:

Torek:

Midtylland : Ajax 1:2 (1:2)

Dreyer 18.; Antony 1., Tadić 13. Midtylland :(1:2)Dreyer 18.; Antony 1., Tadić 13. Atalanta : Liverpool 0:5 0:2)

Jota 16., 33., 54., Salah 47., Mane 49.

Josip Iličić je tekmo presedel na klopi Atalante. Lestvica:

1. Liverpool 3 – 9

2. Ajax 3 – 5

3. Atalanta 3 – 4

4. Midtjylland 3 – 0 1. Liverpool 3 – 92. Ajax 3 – 53. Atalanta 3 – 44. Midtjylland 3 – 0

Skupina E:

Sreda:

Sevilla : Krasnodar 3:2 (1:2)

Rakitić 42., Nesyri 69., 72.; Sulejmanov 17., Berg 21./11m; R.K.: Navas 44./Sevilla : Krasnodar(1:2)Rakitić 42., Nesyri 69., 72.; Sulejmanov 17., Berg 21./11m; R.K.: Navas 44./Sevilla Chelsea : Rennes 3:0 (2:0)

Werner 10./11m, 41./11m, Abraham 50.; R.K.: Dalbert 39./Rennes Lestvica:

1. Chelsea 3 – 7

2. Sevilla 3 – 4

3. Krasnodar 3 – 1

4. Rennes 3 – 1 1. Chelsea 3 – 72. Sevilla 3 – 43. Krasnodar 3 – 14. Rennes 3 – 1

Skupina F:

Sreda:

Zenit : Lazio 1:1 (1:0)

Erokhin 32.; Caicedo 82. Zenit : Lazio(1:0)Erokhin 32.; Caicedo 82. Club Brugge : Borussia Dortmund 0:3 (0:3)

Hazard 14., Haaland 18., 32.

Vlogo glavnega sodnika je opravljal Damir Skomina, a ga je moral po 12 minutah zamenjati Dragoslav Perić. Lestvica:

1. Borussia Dortmund 3 – 6

2. Lazio 3 – 5

3. Club Brugge 3 – 4

4. Zenit 3 – 1 1. Borussia Dortmund 3 – 62. Lazio 3 – 53. Club Brugge 3 – 44. Zenit 3 – 1

Skupina G:

Sreda:

Barcelona : Dinamo Kijev 2:1 (1:0)

Messi 5./11m, Pique 65.; Tsygankov 75.

Benjamin Verbič je za Dinamo igral od 71. minute. Ferencvaroš : Juventus 1:4 (0:1)

Boli 90.; Morata 7., 60., Dybala 73., Dvali 81./a.g.

Miha Blažič je v začetni enajsterici Ferencvaroša. Lestvica:

1. Barcelona 3 – 9

2. Juventus 3 – 9

3. Dinamo Kijev 3 – 1

4. Ferencvaroš 3– 1 1. Barcelona 3 – 92. Juventus 3 – 93. Dinamo Kijev 3 – 14. Ferencvaroš 3– 1

Skupina H: